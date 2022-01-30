Курорт, посещаемый членами царской семьи Романовых. Имперский морской форпост, проводивший в грандиозный путь эскадру, погибшую в Цусимском сражении. Крупный торговый хаб и порт, из которого уходили трансатлантические пароходы. Наконец, яркий мультикультурный город, жители которого читали газеты на семи языках, — Лиепая стала свидетелем и участником ключевых событий на переломе эпох.

Великий переход



Перед тем, как провести меня по коридорам, служебным помещениям и камерам знаменитой гарнизонной тюрьмы в лиепайской Каросте, экскурсовод с хитрым прищуром поинтересовался, смогу ли я перечислить все политические режимы, чьи проштрафившиеся военнослужащие отбывали здесь наказание. И действительно — Лиепае, которая к концу XIX века вот уже 100 лет более-менее спокойно жила в составе Российский империи, в веке следующем было суждено шесть раз перейти из рук в руки.

Тем не менее, строительство главной туристической достопримечательности современного города — военно-морской базы со всей ее инфраструктурой, включая канал, знаменитый разводной мост, форты, молы — началось при Александре III и продолжилось при Николае II. Оба императора лично посещали Каросту — Александр во время официальной церемонии закладки базы в 1893 году, а Николай — при освещении Свято-Никольского морского собора в 1903-м (на фотографии изображена торжественная встреча императора и императрицы Александры Федоровны). В этом соборе 15 октября 1904 года и отслужили молебен, провожая Вторую Тихоокеанскую эскадру Российского императорского флота в эпический, почти кругосветный поход из Лиепаи на Дальний Восток.