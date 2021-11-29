Историческое фото — это вовсе не обязательно выцветшая от времени черно-белая или цвета сепии картинка. Выставка "Красочная Латвия" в Латвийском национальном историческом музее (LNVM) — дань уважения такой привычной сегодня и весьма эксклюзивной сто лет назад цветной фотографии. Каждый кадр — свидетель времени, событий, нравов, моды и объектов, которые не дожили до нашего времени. Попробуйте определить, в каких местах это было снято, и сравнить, что как это выглядело тогда и сейчас.

Развитие цветной фотографии на рубеже 19-го и 20-го веков прошло этап подкрашенных вручную монохромных изображений. В то время на территории Латвии делались и первые автохромные слайды или фото одним "щелчком". За ними последовали уникальные межвоенные латвийские снимки 1920-х и 1930-х годов, съемки фотографов советской эпохи, вплоть до восстановления независимости в 1990 году, когда началась эра современной цветной фототехники…

Особенно популярны в конце 19-го — начале 20-го века были цветные открытки с видами разных уголков Латвии. Реагируя на спрос, книжные и канцелярские магазины и частные фотографы каждого города выпускали открытки с самыми красивыми видами окрестностей. Они печатались типографским способом на основе колоризованной черно-белой фотографии. Для специалистов эти цветные открытки — это не только прекрасное воспоминание из прошлого, но и важный источник краеведческой информации. Например, на таких открытках сохранились виды мест и городов, которых сегодня уже не существует — разрушенных усадеб, церквей, модернизированных или восстановленных городов и т. д.

Использование цветных фотографий в прессе Первой республики было новшеством и даже вызовом. Эпизод с введением цветных изображений в популярном журнале "Atpūta" можно увидеть и в новом многосерийном фильме "Эмилия. Королева латвийской прессы" — там этому смелому ходу Эмилии Бенджамин противодействуют самые консервативные коллеги редакции "Jaunākas Ziņas" .

В советское время были люди, которые сознательно увековечивали культурно-историческое наследие, потому что видели: для советской идеологии это что-то нежелательное. Например, в 1960-х и 1970-х годах многолетний сотрудник LNVM Арвидс Гусарс целенаправленно фотографировал усадьбы, церкви, старые трактиры на обочинах дорог, а также пейзажи…