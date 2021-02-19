Недавно начались работы под перронами Рижской центральной станции — в их рамках будет демонтирован секретный бункер, построенный в 1950-х годах. В советское время он носил кодовое название "Объект номер 100". Портал DELFI получил возможность отправиться в экскурсию по бункеру за несколько дней до начала его демонтажа.

Снаружи вход в секретный бункер внимания не привлекает, строение из белых кирпичей скорее напоминает сарай или вход в погреб. Эксперт Latvijas Dzelzceļš по индустриальному наследию Томс Алтбергс изучал историю этого бункера и, ведя по его коридорам, рассказывает, что до сих пор не найдены детализированные планы и документы о его строительстве. Есть отдельные схемы, на которых видно, как в бункере проведено электричество, и на этом все. Из главного здания Latvijas Dzelzceļš на улице Гоголя, 3, в бункер ведет второй вход — узкий, длинный тоннель с низкими потолками. В бункере есть и три вертикальных аварийных выхода — шахты, которые выходят на перроны.