С начала распространения нового коронавируса в декабре прошлого года им заразилось более 35 миллионов челоvвек по всему миру, а количество летальных случаев составляет более миллиона. И это — только официальные данные. В марте, когда мир вступил в фазу пандемии, мы еще многого не знали о Covid-19 — зачастую правительства стран принимали решения, основанные на предположениях, а не на доказанных фактах. Сейчас в нашем распоряжении куда больше информации — DELFI рассказывает о том, что нам удалось узнать о коронавирусе за эти месяцы.

Как передается вирус?

Вскоре после того, как в начале марта в Латвии был обнаружен первый случай Covid-19, с полок магазинов и аптек стали пропадать дезинфекторы, а цена на них выросла в несколько раз. В то время механизм передачи инфекции был малоизученным, и рекомендации основывались на опасениях заразиться через касание поверхностей, на которых осели капли вируса. Многие стали чаще мыть и дезинфицировать не только руки, но и продукты, купленные в магазине.

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