Поражения от слабых команд сразу после отнятых очков у ведущих сборных мира. Отданы все силы еще до самого важного матча. Это признаки какого-то неосязаемого "латвийского менталитета", который вновь и вновь проявляется в самый ответственный момент. Применимы ли подобные стереотипы к выступлению и результатам латвийской хоккейной сборной на ежегодных чемпионатах мира? Ответ не будет однозначным. При этом нет и веских оснований верить старым хоккейным мифам.

Ровно 20 лет назад — 2 мая 2001 года — сборная Латвии по хоккею потерпела одну из самых болезненных неудач на мировых первенствах. Национальная команда сначала одолела сборную США (2:0), но двумя днями позже уступила куда более скромной сборной Украине (2:4). Поражение от украинцев повергло в уныние тысячи латвийских фанов, приехавших в Кельн поддержать горячо любимую сборную. После неожиданного поражения вместо борьбы за плей-офф Латвии пришлось отстаивать свое место в элитном обществе.

Не исключено, что именно после той неудачи против украинцев среди фанов сформировался стереотип, согласно которому латвийская сборная способна "укусить" или оказать серьезное сопротивление фавориту чемпионата мира, но сразу после этого вполне может потерять очки против гораздо более скромной команды. Совпадение или закономерность? Портал Delfi разбирается, насколько обоснованным является старый хоккейный миф в отношении сборной Латвии.