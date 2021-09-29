Потеря работы, сильное уменьшение доходов, резкий рост домашних обязанностей, риск стать жертвой семейного насилия — исследователи всего мира стали получать убедительные доказательства, что пандемия коронавируса в большей степени негативно повлияла на женщин, чем на мужчин. DELFI выяснил, в чем причины усиления гендерного неравенства и как распространение Covid-19 и сопутствующие ему ограничения изменили жизнь женщин в Латвии.

По данным ООН, женщины оказались на передовой борьбы с опасным вирусом — во всем мире они составляют 70% рабочей силы в сфере здравоохранения и в социальном секторе. В Евросоюзе этот показатель составляет 76%, а абсолютный рекорд принадлежит Латвии — 88%.



Уязвимое положение женщин на рынке труда объясняется тремя факторами, говорится в докладе МВФ.