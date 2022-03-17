Длинные очереди на регистрацию, дефицит жилья, плохая координация с другими самоуправлениями, отсутствие единой системы учета приезжающих — это то, с чем столкнулась Рига из-за приезда украинских беженцев. Delfi попробовал разобраться, почему латвийская столица оказалась не готова к приезду пока относительно небольшого числа вынужденных иммигрантов и как проблему приема беженцев решают в Таллине и Вильнюсе.

Рига: силы не пределе

В рижском самоуправлении не знают, сколько украинских беженцев сейчас находится в Риге. Как сообщили Delfi в пресс-службе Рижской думы, до вечера 14 марта в едином центре оказания помощи в Рижском доме конгрессов, открытом 7 марта, были зарегистрированы 2608 человек.

В Рижской думе не стали уточнять, сколько именно временных переселенцев Рига готова принять. Но мэр Риги Мартиньш Стакис уже заявил, что резервы столичного жилфонда иссякают и призвал другие самоуправления прийти на помощь. В Пририжском районе ответили, что готовы помочь с трудоустройством, но у них нет ресурсов для решения проблем с жильем и образованием.