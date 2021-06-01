После выхода сборной Латвии в элитный дивизион в 1996 году, мы по пальцам могли пересчитать игроков, которые после побед могли спеть государственный гимн. Времена изменились. В наши дни такие разговоры уже не актуальны — государственным языком владеют все игроки, независимо от имени или фамилии. Но удивительно другое — почему в стране, где треть населения говорит по-русски, в хоккейной сборной всего один игрок, чей родной язык — русский.

В сезоне 1987/88, когда рижское "Динамо" завоевало серебряные медали чемпионата СССР, тон в команде задавали такие игроки, как Алексей Фроликов, Олег Знарок, Сергей Скосырев, Николай Варьянов, Александр Белявский, Андрей Матыцин, Дмитрий Фролов, Владимир Шашов, Евгений Семеряк, Александр Керч, Сергей Чудинов, Игорь Павлов и Артур Ирбе. Не нужно быть этнографом, чтобы сделать вывод, что рижский клуб стал вице-чемпионом Союза в основном благодаря хоккеистам, родившимся в Москве, Усть-Катаве, Усть-Каменогорске, Екатеринбурге, Витебске, Череповце, Темиртау, Инте, Архангельске, Челябинске и Липецке.

Шесть из этих игроков весной 1997 года дебютировали в составе сборной Латвии на чемпионате мира в высшем дивизионе, но в команде были и родившиеся в Риге русские ребята — Леонид Тамбиев, Сергей Жолток, Александр Семенов, Андрей Игнатович, Игорь Бондарев, Сергей Болдавешко, Сергей Сенин и Александр Мациевский. Много русских фамилий было в сборной и потом — на рубеже веков и позже за национальную команду играли Сергей Наумов, Виктор Игнатьев, Александр Ниживий, Олег Сорокин, Александр Широков и Вадим Романовский, а также Григорий Пантелеев и Вячеслав Фандуль, родившиеся в России.

Еще позже за сборную Латвии играли Георгий Пуяц, Александр Ерофеев, Виталий Павлов, Максим Широков и Никита Евпалов, а на ЧМ-2021 в Риге играет лишь Артур Кулда — у защитника русский отец, который уже в середине 90-х был активным членом движения хоккейных болельщиков. Почему в хоккейной сборной произошли такие перемены?

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