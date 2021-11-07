В начале осени некий "копатель" обнаружил в Латгалии тайник с миниатюрной шпионской станцией, произведенной в Советском Союзе во время Второй мировой войны, которую могли использовать на территории Латвии как советские диверсанты, так и латышские национальные партизаны.

В сентябре "копатель" исследовал окопы немецкой армии времен Первой мировой войны возле Илуксте с помощью металлоискателя и обнаружил радиостанцию "Север". Станция оказалась закопана под корнями дерева вместе с брезентовым мешком. Сам мешок, как и фанерный корпус устройства, сгнил. Также были найдены провода, запасные радиолампы, телеграфный ключ, антенна и наушники. Никаких других предметов, связанных со Второй мировой войной, копатель поблизости не нашел. Он решил продать свою находку коллекционерам, и теперь она дошла до энтузиаста истории латвийского радио, который сообщил о ней DELFI.