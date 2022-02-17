Так реальна ли была война Украины с Россией? Какую роль в эскалации сыграли Байден с Зеленским? А теперь угрозы нет? Или это временно? И какой может быть такая война? Разве можно оккупировать территорию с 40 млн жителей? А куда денутся ЛНР с ДНР? Чем вся эта история опасна для Латвии? Может, наоборот, получили бы приток рабочей силы? Или, скорее, ядерные боеголовки у границы? По просьбе портала Delfi ситуацию препарирует эксперт Московского центра Карнеги, заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков.
Еще на выходных Латвия в числе двух десятков других стран срочно отзывала граждан с территории Украины, где на 16 февраля "назначили" войну. Министерство внутренних дел Латвии сообщило, что готовится к приему беженцев. А одно из латвийских изданий даже вышло с громким заголовком, что размещать жертв войны будут "на латвийско-украинской границе" — позже ошибку исправили.
Уже 15 февраля на американском CNN появилось предположение, что войну, скорей всего, отложат, в связи с плохой погодой и распутицей. В российских СМИ пошли сообщения, что Россия отзывает войска с учений в места дислокации. Почти всерьез рассматривалась версия, что война все же начнется, если на Олимпиаде не дадут выступить в личном зачете показавшей позитивную допинг-пробу росссийской фигуристке Камиле Валиевой, но суд решил в ее пользу. Мир выдохнул. Надолго ли? И почему не сработали Минские соглашения, которые вроде бы все подписали и которые давно должны были остановить войну.
- Почему не сработали Минские соглашения?
- А есть ли эффект от экономических санкций?
- Можно ли еще поднажать, чтобы Россия усмирилась?
- Почему с приходом Байдена украинская ситуация так разгорелась?
- Как связана эскалация с натянутыми отношениями Зеленского с Байденом?
- Почему Путин не согласился на предложение Байдена "сидеть спокойно"?
- Какой "ценник" он выставил?
- Неужели Кремль верил, что НАТО отойдет к 1997 году?
- Откуда возникла дата начала войны — 16 февраля?
- А что, война была реальна? Какая? Оккупация, партизаны? Атомные бомбы?
- Что за юмор, отменять войну из-за "распутицы"?
- Зачем Госдума России требует независимости для ЛНР и ДНР? И им дадут?
- Гражданам России не надоело, что экономика работает на войну, а не на них?
- Так что в итоге — война откладывается? Надолго?
- Чем эта история чревата для Латвии? А если продолжим выступать против Кремля?
- То есть лагерей для беженцев с Украины в Латвии не будет?
- А потока трудовых мигрантов — ждать?
- Может ли Россия разместить в Беларуси ядерное оружие? И тогда как быть?
- Что в итоге всех бы устроило — такой вариант, вообще, есть?