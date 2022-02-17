Так реальна ли была война Украины с Россией? Какую роль в эскалации сыграли Байден с Зеленским? А теперь угрозы нет? Или это временно? И какой может быть такая война? Разве можно оккупировать территорию с 40 млн жителей? А куда денутся ЛНР с ДНР? Чем вся эта история опасна для Латвии? Может, наоборот, получили бы приток рабочей силы? Или, скорее, ядерные боеголовки у границы? По просьбе портала Delfi ситуацию препарирует эксперт Московского центра Карнеги, заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков.

Еще на выходных Латвия в числе двух десятков других стран срочно отзывала граждан с территории Украины, где на 16 февраля "назначили" войну. Министерство внутренних дел Латвии сообщило, что готовится к приему беженцев. А одно из латвийских изданий даже вышло с громким заголовком, что размещать жертв войны будут "на латвийско-украинской границе" — позже ошибку исправили.

Уже 15 февраля на американском CNN появилось предположение, что войну, скорей всего, отложат, в связи с плохой погодой и распутицей. В российских СМИ пошли сообщения, что Россия отзывает войска с учений в места дислокации. Почти всерьез рассматривалась версия, что война все же начнется, если на Олимпиаде не дадут выступить в личном зачете показавшей позитивную допинг-пробу росссийской фигуристке Камиле Валиевой, но суд решил в ее пользу. Мир выдохнул. Надолго ли? И почему не сработали Минские соглашения, которые вроде бы все подписали и которые давно должны были остановить войну.