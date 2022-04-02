Пора ли снимать "тарелки" и где выгоднее покупать жилье: лучшие материалы Delfi plus в марте

Могут ли наказать за просмотр российского ТВ? Что творится на рынке недвижимости в мире и где выгоднее покупать жилье? За каким советским наследием охотятся коллекционеры? Отменяется ли долгий мир? Мы собрали традиционную десятку лучших материалов для подписчиков на случай, если вы что-то пропустили.

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Пора снимать "тарелки"? Могут ли наказать за просмотр российского ТВ

Foto: F64

За последние два года в Латвии была запрещена трансляция практически всех крупных российских телеканалов, а также их балтийских и международных версий. В марте 2022 года вступила в силу норма, согласно которой просмотр нелегальных каналов может привести к штрафу размером до 700 евро. Означает ли это, что каждая "тарелка" на крыше — это фактор риска?

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Блестящий ум. Роберт Килис и его проигранная борьба

Foto: F64

Бутерброды с помидорами — последнее блюдо, которое Роберт Килис съел бы в своей жизни. Я вспомнила об этой незначительной детали из одного интервью, когда прочитала запись министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в Twitter: "Латвия потеряла эрудита и блестящего ученого, который часто опережал свое время". Стало больно, потому что мне посчастливилось знать Килиса как великолепного преподавателя.

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"Я плачу каждый день". Вайра Вике-Фрейберга о войне, малодушии Запада и безопасности

Foto: LETA

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга прямолинейно обсуждает трагические события в Украине и вспоминает свой опыт — в детстве ей пришлось столкнуться с ужасами войны. Поэтому она понимает боль украинских беженцев и, кажется, переживает ее как свою собственную.

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"Латгалии нужна экономика, а не флаги!" Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш о настроениях на передовой

Foto: Māris Morkāns

Жизнь во втором по величине городе Латвии, где абсолютное большинство говорит по-русски, любит российское ТВ, а мэров меняют по несколько раз в год — особое искусство. Глава Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш взялся за "руль" уже в третий раз. Только он вышел на финиш пандемии ковида, когда город числился среди отстающих по вакцинации и лидеров по заболеваемости, как рядом с грохотом начал опускаться "железный занавес". Отголоски войны — рост цен, беженцы и ситуация в бизнесе — поставили на повестку вопросы выживания. Есть ли у него план? Об этом мэр Андрей Элксниньш рассказал в интервью Delfi.

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Рижский фарфор: советское наследие, за которым охотятся коллекционеры

Foto: Gvido Kajons, Rīgas Porcelāna muzeja krājums

Рижский фарфор — неоспоримая культурная ценность. У коллекционера захватывает дух при виде элегантного сервиза "Лайма" работы художницы Зины Улсте, редко попадавшего в руки простого советского человека; а кто-то протирает от пыли фарфор, который подарили на свадьбу его родителям, и по особым случаям пьет кофе из чашек "Нельда", "Васара", "Аусма", "Ария" или "Битите".

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Моя дача в Италии. Что творится на рынке недвижимости в мире и где выгоднее покупать жилье?

Foto: Shutterstock

Пока те жители нашей страны, у которых есть свободные деньги, пытаются купить очередную квартиру для сдачи в аренду или небольшой загородный дом для отдыха в пределах страны, мировой рынок недвижимости тоже лихорадит. Литовский Delfi решил собрать в одном месте более-менее актуальную информацию о том, что творится на рынке недвижимости в мире и где выгоднее покупать жилье.

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Долгий мир отменяется? Означает ли трагедия Украины, что мы вступаем в эпоху войн

Foto: Shutterstock

В первой половине XXI века может разразиться глобальная война с десятками миллионов жертв, которая отбросит человечество в прошлое. Такой прогноз построил еще в 2016 году известный риск-менеджер Нассим Талеб на основе математического анализа динамики вооруженных конфликтов за последние 500 лет. Кажется, его предсказание сбывается у нас на глазах. Но самый известный оптимист современности, психолог и социальный комментатор Стивен Пинкер придерживается другого мнения.

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Красиво, неторопливо и очень дорого – эксклюзивные путешествия на поездах

Foto: Shutterstock

В наше напряженное время все происходит быстро: общение, работа и отдых. Даже поезда, и те все чаще ездят быстро: утром в Берлине, через несколько часов в Барселоне. Удобно? Конечно! Но есть и другие поезда: более медленные, гораздо более роскошные, предлагающие впечатляюще длинные маршруты и рассчитанные на получение удовольствия от поездки, а не просто на перемещение из точки А в точку В.

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"За 1000 евро одеваем бойца полностью". Как Кирилл и Юрий из Праги снабжают экипировкой украинцев и белорусов

Foto: Фарида Курбангалеева

Российское вторжение объединило многих жителей европейских стран в желании помочь гражданам Украины. Одни собирают продукты питания для беженцев, другие вывозят их на безопасные территории или помогают найти жилье. Жители Праги — белорус Кирилл Якимович и украинец Юрий Стасинчук — еще две недели назад были просто друзьями, а теперь стали партнерами по масштабному проекту: они снабжают экипировкой украинцев и белорусов, которые защищают Украину на передовой.

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Молчание равносильно соучастию. Артур Ирбе о русских, войне и красных линиях

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

Артур Ирбе не давал интервью вот уже пару лет. Он признается — чувствовал, что его слово обесценилось, а вещи, о которых ему действительно хотелось говорить, стали неактуальными. Но утро 24 февраля изменило и его жизнь.

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