Театры начинают работу по двум протоколам: смягченному — для вакцинированных и переболевших зрителей, и обычному — зрители могут быть непривитые с тестами, а также дети до 12 лет, в масках и с дистанцией. В одном помещении с публикой могут находиться только вакцинированные или переболевшие актеры и персонал. Эти условия стали вызовом для руководства театров, но большинству удалось обойти Латвию по темпам вакцинации. Портал Delfi расспросил представителей театров, в чем секрет успеха и каких зрителей они ждут.

Как и обычные жители Латвии, актеры и работники театров реагировали на процесс вакцинации очень по-разному: одни привились при первой возможности, другие откладывали момент, третьи не смогли это сделать по медицинским показаниям, четвертые ждали регистрации других вакцин (в частности, российского "Спутника V" или "классической" на основе инактивированного коронавируса), пятые переболели Covid и не торопятся, шестые категорически против и ждут общего смягчения мер…

Во время ограничений жизнь внутри театров не останавливалась — все ставили по несколько премьер в запас, тестируясь каждую неделю и не пересекаясь рабочими группами. Тем не менее заражений Covid-19 избежать удалось не всем. Публике только сейчас предстоит оценить, что получилось в таких условиях.

Большинство постановок увидят лишь те, кто вакцинирован или переболел. Некоторые театры идут на такой выбор не только из соображений рентабельности (число зрителей в этом случае не ограничено), но и из принципа.

Ранее профессор социальной психологии Иварс Аустерс в интервью LTV выразил мнение, что "в интересах театра разделить людей и сказать: если вы не привиты, уходите, потому что будущее наступит только тогда, когда это будет сделано. Это честный ответ, потому что в ситуации, когда какой-то непривитый человек приходит на театральное представление, и все остальные из-за этого надевают маски, есть что-то странное".

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