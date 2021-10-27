Пока Латвия переживает очередной локдаун, страны Западной и Южной Европы постепенно возвращаются к нормальной жизни. Причина — успешно проведенная кампания по вакцинации, сумевшая охватить больше 80% взрослого населения. Delfi попробовал разобраться, от чего зависит готовность сделать прививку от Covid-19 и чему зарубежный опыт может научить Латвию.

По состоянию на 26 октября рейтинг самых привитых стран Евросоюза возглавляла Мальта — 91,3% взрослого населения прошел полный курс вакцинации. Далее по списку сразу следуют Ирландия и Португалия (по 91,2%), Дания (88,0%), Бельгия (85,9%), Испания (83,8%) и Франция (80,2%).

У каждой страны есть свой секрета успеха. Руководство Мальты удостоилось международного признания за идеально спланированную операцию — как только вакцины стали доступны для заказов, правительство южной страны заказало с запасом все разновидности прививок, благодаря чему процесс вакцинации протекал быстро и без перерывов из-за сбоев в поставках.

Успешность вакцинации в Португалии объясняется правильно разработанной стратегией и личностью руководителя ответственного ведомства. На роль главного вакцинатора в феврале этого года был назначен контр-адмирал Энрике Гувейя-э-Мело. Ему удалось оперативно решить проблему очередей, использовав для вакцинации стадионы и спортивные центры, а методы организации быстрого обслуживания людей он отрабатывал на военных.

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