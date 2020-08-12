Герцог Екаб Кетлер, правивший Курляндским герцогством с 1642 по 1682 год, остался в истории Латвии как один из самых предприимчивых и прогрессивных правителей. Этот деятельный человек, имевший две колонии и успешно экспортировавший древесину, зерно и другие товары, занимался и другим промыслом, обычным для того времени — работорговлей.



Правитель Курземе и Земгале учился в юности в нескольких университетах Западной Европы и был вхож в придворные круги. В 1634 году Екаб отправился путешествовать — долгое время жил в Голландии, Франции и, возможно, посетил также Англию, Испанию и Италию. Став герцогом курляндским, Екаб решил брать пример с Голландии и с помощью торгового флота сделать герцогство экономически сильным государством. В Курземе в эпоху Екаба были плавильные печи — 15 для железа и семь для меди, фабрики по производству стекла, пороха, бумаги и мыло, оружейные кузни и ткацкие мастерские.

Герцог создал ориентированные на экспорт мануфактуры, кораблестроение и глобальную торговую сеть с колониями Курляндии в Африке и Америке. В курляндском флоте было более 100 кораблей, возивших товары в том числе в крупные страны того времени. Часть этих кораблей — в основном построенные в Вентспилсе — он продал Франции и Великобритании. В то время флот Курляндского герцогства был больше французского.

"Работорговля, это темное пятно на совести народа, была особенно оживленной в бассейне реки Гамбия. Рабов на курляндских кораблях везли во вторую колонию герцога — на остров Тобаго. Священникам не приходило в голову выступить против торговли людьми, потому что они хорошо знали, что в самом Курземе существовало белое рабство, хоть и в смягченном виде", — писал историк Янис Юшкевич в изданном в 1931 году фундаментальном исследовании "Эпоха герцога Екаба в Курземе". Число рабов историк не упоминает, как и то, сколько денег принесла торговля ими в казну герцогства.