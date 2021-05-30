Ремонт дома с господдержкой и единая система видеонаблюдения в Латвии: лучшее в DELFI plus за май

В мае мы рассказывали о том, как правоохранительные органы ведут в Латвии борьбу с преступными группировками и "мешают их планам"; о трагическом ДТП с участием Ferrari; узнали, как отремонтировать дом, получив поддержку государства, а также разобрались, как будет работать единая система видеонаблюдения в Латвии.

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Преступные группировки Латвии. Сколько их, чем они занимаются и как их ловят?

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Одной из версий жестокого убийства футбольного агента Романа Беззубова министр внутренних дел Гиргенс обозначил "предупреждение в связи с тем, что правоохранительные органы ведут в Латвии борьбу с преступными группировками и мешают их планам". Портал Delfi попросил Госполицию рассказать о структуре латвийского организованного преступного мира, специализации и успешности борьбы с ним.

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Два венка, цветы и свечи — прошло две недели после ДТП с участием Ferrari

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На обочине шоссе Улброка — Огре, недалеко от Сауриеши, возложены два венка (рядом с каждым — по шоколадному батончику), много цветов и свечи. В выходной время от времени здесь останавливаются машины, из которых выходят молодые люди и осматривают это место, переговариваются и жестикулируют, показывая траекторию движения. О катастрофе напоминают три пня, оставшиеся от берез, и сгоревшая трава. В ночь на 13 мая здесь погиб 28-летний Артем Лиенис и его 30-летняя жена Лаура.

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Энергоэффективный частный дом: как получить государственную поддержку на ремонт?

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Теперь жители не только многоквартирных, но и частных домов могут рассчитывать на поддержку государства в реновации и повышении энергоэффективности жилья. 11 февраля был утвержден соответствующий проект, разработанный Министерством экономики. Раньше такая возможность была доступна только многоквартирным домам — на данный момент реализовано 263 проекта реновации, а 47 находятся в процессе. Кто может подать заявку на участие в новой программе, как это происходит и сколько нужно будет вложить собственных средств? В этом разобрался DELFI.

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От кодирования до "торпеды": помогают ли альтернативные способы борьбы с алкоголизмом?

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Кодирование от алкоголизма — популярная в Латвии процедура. Методы, которые используют в нашей стране, были популярны еще в Советском Союзе, а в других странах они обычно связаны с народными традициями и религиозными взглядами. Комплементарная медицина регулируется каждым государством индивидуально, в зависимости от этого проводить манипуляции могут как профессионалы, так и целители. В Латвии утверждены методы, которые используют профессионалы. Какие именно и работают ли они, выяснил DELFI.

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Презумпция несогласия. Как в Латвии работает система трансплантации органов

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Большинство жителей Латвии согласны, чтобы в случае необходимости их жизнь продлили с помощью донорских органов. Но лишь половина населения не против того, чтобы в определенных обстоятельствах самим стать донорами. Тема трансплантологии овеяна множеством мифов, стереотипов и недопонимания. Разобраться в том, как на самом деле эта система работает в Латвии, порталу Delfi помог руководитель Национальной службы координации трансплантации, врач анестезиолог-реаниматолог Юрий Бормотов.

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Большой брат или Защитник Отечества? Как будет работать единая система видеонаблюдения в Латвии

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Недавнее убийство футбольного агента Романа Беззубова в Пурвциемсе дало повод министру внутренних дел Сандису Гиргенсу актуализировать идею создания единой системы видеонаблюдения за Латвией, чтобы оперативно отслеживать и предотвращать преступления. На другой чаше весов — неприкосновенность частной жизни и деньги налогоплательщиков: первые затраты на проект — 770 тысяч евро. Портал Delfi обсудил тему тотального видеонаблюдения с политиками и экспертами.

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У одних миллионы, у других — нули. Какие самоуправления наиболее привлекательны для бизнеса?

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У разных самоуправлений активность в привлечении инвестиций и новых предприятий — тоже разная. Одни находятся в стагнации и не спешат поддерживать бизнес на своих территориях, другие же, наоборот, как только узнают о новых проектах — тут же начинают готовить заявки. С приближением муниципальных выборов портал Delfi изучил, как муниципалитеты справляются с привлечением инвестиций, и какие сферы планируют развивать кандидаты в депутаты разных краев.

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Девальвация награды? Споры вокруг Ордена Трех звезд

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Когда журналисту Карлису Стрейпсу пришло сообщение с текстом «Поздравляю с наградой!», он немного растерялся – ведь он ничего не получал! Вскоре стали приходить и другие поздравления, а в медиа появилась информация о том, что Стрейпс оказался среди награжденных Орденом Трех звезд. Опытный журналист сидел и дрожал от волнения и удивления – ведь он получил высшую государственную награду.

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Ты как бы покрылся мхом. Чтобы вылезти из скорлупы, нужны усилия. Ренарс Кауперс о жизни и музыке во время ковида

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В параллельной вселенной, где нет пандемии, группа Prāta vētra сейчас, скорее всего, праздновала бы релиз нового альбома, а даты летних концертов уже давно были бы известны. И наше интервью, вероятно, состоялось бы очно. Но и удаленно, с прерывающейся время от времени связью, нам есть о чем поговорить. Недавно была издана увесистая книга-биография "Meklēt vienam otru" (на русском — "Brainstorm. Ты не один. От песочницы до стадиона"), вышла новая песня и клип, а в октябре этого года на специально созданном сайте состоится премьера видеоальбома.

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"Рижская сирень" и "Колдунья": как создавались легендарные духи Dzintars

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У каждого из нас свои ассоциации с духами Dzintars – их любили мамы и бабушки; иногда красивые флакончики, как дорогой сервиз, стояли в серванте. Вернемся в прошлое, чтобы узнать, как создавались легендарные ароматы, флаконы и названия, а также сколько за винтажные духи готовы заплатить коллекционеры.

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