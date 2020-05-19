Швецию я немного знаю. Не потому, что много раз там бывал (другую страну невозможно узнать полностью); не потому, что мне очень нравится творчество Августа Стриндберга, Карла Миллеса, Тумаса Транстремера и Ингмара Бергмана (очень полезно ознакомиться, но этого недостаточно), а потому, что у меня там были и есть близкие друзья, которые приоткрыли для меня пелену шведской утопии и позволили взглянуть на реальность. В которой под довольно тонким слоем благосостояния и удачи скрывается высокая гора скала эгоистичного цинизма.



Если бы я заговорил о цинизме 30 лет назад, когда один из подписантов Акта о восстановлении независимости Литвы Казимирас Антанавичюс заявил, что "через несколько лет мы будем жить как в Швеции", никто бы этого не понял. Я и не мог этого сказать, потому что не знал (и у меня есть подозрения, что подписанты тоже не знали), а мы все слышали о шведском "социализме с человеческим лицом". Сомневаюсь, что кто-то из нас по-настоящему понимал, что это означает, но так уж работал разум советского человека — было очень трудно отказаться от мысли, что "сама по себе идея социализма хороша, ее просто испортило плохое правительство". Поэтому многие придерживаются парадоксальной надежды на то, что нужен такой социализм, который при этом еще и капитализм. Глупости? Многие в это верили. Российский и китайский эксперименты эквивалентны социальной инженерии? Очевидно, многие до сих пор так считают.

Почему? Один из самых ярких примеров — Швеция. С расстояния кажется, что они успешно воплотили утопию.

Стокгольм. 1 мая 1998 года. Солнечный, красивый день. Я сижу на улице, у дома, где жил Стриндберг. Пью кофе и собираюсь отправиться по улице Королевы, по маршрутам "Исповеди безумца". Этот роман Стриндберга не входит в число моих любимых, но его география почти точно соответствует тем местам в Стокгольме, где мне нравится. Поэтому я иду вниз по Дроттнинггатан, на которой вижу красные флаги и слышу барабаны и трубы.

С 13 января не прошло даже десяти лет, поэтому спокойно реагировать на красные флаги с барабанами и трубами я не могу. Иду смотреть и не могу поверить тому, что вижу.

Движение по широкой улице перекрыто, и по ней шагает первомайская демонстрация. И это не коммунисты-маргиналы, которым дали возможность высказаться. Нет, впереди шагает политическая элита во главе с премьер-министром Йораном Перссоном (социал-демократ, сейчас работает в "Сведбанке"). За спиной Перссона видны красные плакаты с прославляющими социализм лозунгами, красные звезды, серпы и молоты, а также портреты: Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Фидель Кастро, Че Гевара, Мао, Ленин…

Поначалу я даже забыл о фотоаппарате. Потом опомнился и попросил стоящего рядом велосипедиста сфотографировать меня на всем этом фоне. Он спросил, откуда я. Отвечаю — из Литвы. "Мы во всем этом только что жили", — продолжаю я. Он: "ОК". Я: "WTF?" Он говори: "Они не знают, что это значит на практике. Объясни им…"