"Русофобии не встречал". Велосипедист проехал через всю Европу с антивоенным флагом

Почти 5000 километров на велосипеде — расстояние, которое проехал от итальянской Вероны до эстонской Нарвы 18-летний Даниил Шедко, известный в социальных сетях как Monokov. Даниил родился в Нижнем Новгороде, но последние 12 лет живет в Италии. Несмотря на то, что он скорее считает себя итальянцем, после событий 24 февраля Даниил не смог молчать: он решил выступить против войны. Портал Delfi поговорил с Шедко о том, как он проехал через всю Европу, почему решил изменить первоначальный маршрут и что он собирается делать сейчас, когда его путешествие подошло к концу.

Даниил начал свой путь из Италии 6 марта. В результате он успел побывать в Словении, Хорватии, Венгрии, Словакии, Австрии, Чехии, Германии, Польше, Литве, Латвии и Эстонии, где и завершился его путь. Активист провел в пути почти три месяца.

Правда, сначала 18-летний велосипедист планировал пересечь эстонско-российскую границу и отправиться в Санкт-Петербург. Он каждый год ездит в Россию и знает о политической ситуации в стране."Я знал, что это опасно и мне может грозить 15 лет тюрьмы", — признался Даниил. Маршрут было решено сократить и завершить путешествие в эстонской Нарве.

"Поездка закончилась в Нарве, я показал флаг пограничникам, но я был достаточно далеко. Они может и могли меня видеть и слышать, я кричал "Нет войне!". Но они не могли ничего мне сделать", — рассказал Даниил.

Молодой итальянец русского происхождения решил документировать свою поездку в социальных сетях Instagram и TikTok. Сначала он обозначал свой профиль флагом России и даже делал антивоенные плакаты в цветах триколора.