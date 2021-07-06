В центре Вентспилса стоит памятник комиссару Красной армии Яну Фабрициусу (1877 — 1929), родившемуся неподалеку от этого города — в селе Злекас. Он принял эпизодическое участие в Борьбе за независимость Латвии на стороне РСФСР. С восстановлением независимости Латвии воздвигнутый в советское время памятник демонтировать не стали, и вокруг этого вопроса до сих пор разгораются дискуссии.

Памятник Яну Фабрициусу был открыт 21 февраля 1954 года. "Со всех сторон беспрерывно продолжали стекаться толпы людей. Кое-где, поднятый над головами, вспыхнув, гордо развевался на соленом морском ветру пурпурно-красный флаг, сильные руки рабочих держали лозунги в честь любимой Коммунистической партии, советской власти, говорящие о несгибаемом желании народа сохранить мир, о нерушимой дружбе советского народа. В сквер пришли пионеры и коммунистическая молодежь из 1-й средней школы имени Яна Фабрициуса, неся цветы и портер верного сына партии, героического борца пролетарской революции Яна Фабрициуса. Речь держал секретарь Вентспилсского городского комитета Коммунистической партии Латвии Чепоручин. Он пламенно рассказал о верном и несгибаемом сыне Коммунистической партии Яне Фабрициусе, который всю свою жизнь посвятил счастью и благополучию латышского народа, борьбе за формирование и укрепление Советского социалистического государства, победу социализма", — описывалось открытие памятника в газете "Brīvā Venta" от 23 февраля 1954 года.