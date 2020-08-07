Пик международной карьеры одного из самых известных латвийских баскетболистов Игоря Миглиниекса пришелся на лето 1988 года — тогда он в составе сборной СССР выиграл Олимпийские игры в Сеуле. Второй появление на Олимпиаде многие не могут простить ему до сих пор: в 1992 году, когда Латвия уже была независимой, Миглиниекс согласился сыграть за сборную СНГ.

В подробном интервью проекту MVP Миглиниекс рассказывает о легендарной сборной 1988 года; о доносе и проблемах с КГБ; о том, почему не удалась карьера в НБА и почему последний титул чемпионов СССР достался таллинскому "Калеву", а не рижскому "ВЭФу". И еще раз вспоминает о том, во что ему обошлось решение сыграть на Олимпиаде за сборную уже несуществующего государства. Полный текст интервью здесь, Delfi публикует перевод фрагментов.

"Благодаря современному потоку информации, все знают, как нужно делать правильно, однако все решает именно то, чтобы вместе работали правильные люди и в команде все были едины, а не так, что второй тренер копает под первого, а седьмой игрок — под четвертого. Между ними должна быть химия, — говорит Миглиниекс. — В этом и заключалась история об Олимпиаде 1988 года и той команде, с которой мы завоевали золото. В ней я мог чувствовать себя надежно и стабильно, за свою карьеру я редко испытывал подобное. Мы до сих пор очень хорошие друзья. Первые 20 лет мы организовывали встречи ежегодно, потом — каждый второй, третий год, теперь сделали и общий групповой чат. С возрастом мы стали забавнее — более домашними, милыми, сентиментальными. Некоторые только сейчас открывают душу и начинают рассказывать и признаваться в том, о чем до этого не спрашивали — как они себя чувствовали, о чем думали. Говорим о внуках, о рыбалке, все волновались, как я вернусь из Китая домой, [Валерий] Тихоненко тоже застрял в Казахстане. Душевно! И так только потому, что тогда в команде все были друг за друга. Помню, что мне рассказывали о сборной СССР, которая была до этого — интриги, подковерная борьба, один копает под другого, даже на площадке пытались насолить…"

Что и почему изменилось в 1988 году?

Может быть, потому, что среди нас было больше балтийцев, может потому, что так получилось — в команду влилось целое новое поколение. Нам было 17-18 лет, когда большая сборная отправилась на Универсиаду, а наша команда — я, Сабонис, Волков, Тихоненко, Сокк, Марчюленис и остальные — на свой крупный турнир, теперь уже не помню, чемпионат Европы или мира. Обе команды уже в Москве, стопроцентная готовность, и за два дня до отъезда между нашими командами организовывают матч. И мы, 17-18-летние мальчишки, победили их с разницей в более 20 очков!