Вообразите семейный совет, на котором обсуждается предстоящий захват самолета. Рядом лежит футляр от контрабаса со спрятанными в нем ружьями и бомбами, и все участники договариваются покончить с собой в случае неудачи. Так планировалась отчаянная попытка бегства из Советского Союза, совершенная джазовым ансамблем Овечкиных в 1988 году.

В три часа дня на борту самолета Ту-154, выполнявшего рейс Иркутск-Курган-Ленинград, некий молодой человек подошел к стюардессе и протянул ей записку. Девушка приятно смутилась — дело происходило 8 марта, и она подумала, что ее хотят поздравить с Международным женским днем. Однако содержание записки оказалось вовсе не праздничным:

"Следовать в Англию — Лондон. Не снижаться. Иначе самолет взорвем. Вы находитесь под нашим контролем".

Молодым человеком был старший Овечкин — 26-летний Василий. Здесь же, в задней части салона, среди музыкальных инструментов расположились остальные члены семьи — мать, трое дочерей и шестеро сыновей. Братья достали обрезы, и стало понятно, что известный иркутский джаз-бэнд действительно решился на угон пассажирского лайнера.

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