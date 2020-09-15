В 80-е годы в тогда еще Ленинграде появился так называемый "эфир" – это и голосовой чат, и конференц-связь, и интернет-форум. Чтобы попасть в телефонный эфир, необходимо было набрать определенный номер, после чего можно было одновременно говорить с десятками людей, позвонивших на него же. Этот феномен породил множество легенд – рассказывали, что в телефонном эфире бывали даже знаменитые музыканты.

Неизвестно, кто первым обнаружил загадочный телефонный номер этого эфира; неизвестно и то, когда этот эфир появился. Сегодня бывшие ленинградцы вспоминают, что это произошло примерно в 1982 году, а другие говорят, что пользовались эфиром еще в 70-е.

Как работал "эфир"? Как говорится на сайте "Клуба любителей науки и техники", ошибка, благодаря которой появился телефонный "эфир", представляла собой нештатный режим работы декадно-шаговой автоматической телефонной станции, из-за которого все абоненты, позвонившие на один и тот же незадействованный номер, оказывались соединёнными между собой в режиме конференц-связи. Ходило множество слухов о том, где был расположен этот телефон. По одной из версий, легендарный телефон находился в одном из ленинградских музеев и не использовался. В действительности этот номер не был закреплен за каким-либо телефоном.

Первыми "эфир" начали использовать спекулянты или так называемые фарцовщики, которые вели деловые беседы – они поняли, что это – отличный способ конспирации, разговоры нельзя было отследить. Однако вскоре эфир объединил молодых людей.