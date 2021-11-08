Экономика или экология? Ответ на этот вопрос должна дать Конференция ООН по изменению климата, открывшаяся 31 октября в шотландском Глазго. В течение двух недель политические лидеры, промышленники, инвесторы и экологи будут пытаться найти компромисс между амбициозными целями борьбы с глобальным потеплением и финансовыми интересами. Delfi изучил, в чем главные интриги саммита и как его результаты могут повлиять на Латвию.

Скандалы

26-я конференция ООН по климату должна была состояться еще в прошлом году, но из-за разгара пандемии коронавируса тогда ее отменили. В этом году на мероприятие приехали свыше сотни глав государств и правительств, 30 тысяч журналистов, а также многочисленные делегации ученых, инвесторов, промышленников и активистов-общественников. Встречи и переговоры официальных участников по традиции сопровождаются уличными митингами "зеленых", среди которых была замечена шведская защитница экологии Грета Туберг. Девушка обвинила политиков в лицемерии и нежелании принимать конкретные действия для спасения планеты, указав, что нынешний форум мало чем отличается от предыдущих.

Однако отличия есть. Во-первых, это первая за последние годы конференция ООН, которая проходит на фоне всемирной пандемии. Как отмечают мировые СМИ, эпидемия коронавируса заставила мир по-новому оценить влияние человеческой деятельности на природу и важность сохранения целостности экосистемы, в том числе в целях предотвращения появления новых опасных вирусов.

Во-вторых, впервые за последние годы США представлены на конференции первым лицом, а не третьим эшелоном чиновников. Как известно предыдущий президент США Дональд Трамп старательно игнорировал климатические вопросы в своей политической работе, его преемник Джо Байден, напротив, активно участвует в дискуссиях форума.

Зато мероприятие ООН в этом году пропустили президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.