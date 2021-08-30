21 августа Латвия отметила 30-летие выхода из СССР. К памятной дате были приурочены рижские премьеры и выпуск в прокат по всей Латвии двух документальных фильмов: "Горбачев.Рай" и Homo Sovetiсus: о том, как это было, кто за этим стоял, как далеко мы ушли от советского человека и нет ли желания вернуться.

Идея картины Homo Soveticus исходила от главного редактора Delfi Ингуса Берзиньша, который в 1991 году участвовал в передаче Владимира Познера, где высказал свое мнение о развале СССР. 25 лет спустя, участники того обсуждения встретились в Вильнюсе. Тогда на Украине уже развернулись драматические события, которые проявили, как много людей хотят возвращения "союза нерушимых". Журналист Рита Рудуша сняла ту историческую встречу на камеру — появилось желание углубиться в тему. Так и возникла картина Homo Soveticus.

Живущий в Латвии российский режиссер украинского происхождения Виталий Манский дружит и общается с Михаилом Горбачевым уже более 20 лет. В 2001 году к 70-летию последнего президента СССР на телеканале "Россия" вышел первый документальный фильм Манского о нем "Горбачев. После империи" — он прервал долгий период молчания вокруг человека, который перевернул мир.

Виталий Манский о своим фильме говорит: "Однажды по всему миру будут установлены памятники Михаилу Горбачеву. Где-то очень скоро, а где-то — например, в России — пройдет еще много лет, пока появится понимание того, что совершил этот человек. Но я бы хотел, чтобы за прохладой бронзы или мрамора был бы виден человек, который желал сделать мир лучше. Именно с такой мотивацией мы долго уговаривали этого уставшего от жизни 90-летнего старика впустить нас в его мир одиночества и свободы".





Портал Delfi провел экспресс-опрос "Сколько в нас Homo Soveticus?". На вопросы ответили (или уклонились от ответа) режиссеры Виталий Манский и Алвис Херманис, экс-премьер Латвии Марис Гайлис, экономист Ина Штейнбука, экс-глава издательского дома "КоммерсантЪ" Андрей Васильев, актер Яков Рафальсон и юрист Елена Лукьянова.

