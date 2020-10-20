На родине регбист Улдис Саулите заслужил бы гораздо больше внимания. Он один из двух латвийских регбистов-профессионалов. Елгавчанин — настоящий богатырь. При росте два метра его вес составляет 120 кг. Такие параметры позволяют ему с легкостью проводить захваты на поле. И хотя Саулите говорит, что он никогда не показывал выдающихся результатов в зале, ему хорошо известно, что значит копать между тренировками траншеи трехметровой глубины. Вероятно, работа с лопатой и заложила в нем ту силу и стойкость, которые позволяют 40-летнему спортсмену до сих пор держаться на плаву в суровой профессиональной среде регби.

В 2010 году у Саулите была возможность уехать в "Бордо". Франция — это Мекка клубного регби: здесь самые богатые клубы в мире и, следовательно, самые выгодные контракты для игроков. В 30 лет Саулите был на пике своей карьеры, но мечту всей жизни перечеркнула травма спины и последовавшая за ней операция. После этого звонки с предложениями уже не поступали, да и он сам не пытался вырваться из привычного и комфортного ему Красноярска.

Российская премьер-лига не входит в число топовых европейских чемпионатов. Лучшие игроки премьер-лиги, включая Улдиса, зарабатывают около 3000 евро в месяц. Немного, если учесть, сколько сил и здоровья требует этот вид спорта, но не так уж мало, если вспомнить, с каких низов он начинал…

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