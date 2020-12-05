5 декабря исполнилось бы 70 лет легендарному документалисту Юрису Подниексу, чьи фильмы "Легко ли быть молодым?" и "Мы" получили всемирную славу. Летом 1992 года во время подводной охоты на озере Звиргзду Юрис исчез. Его тело нашли на восьмой день в месте, где искали в первый день. Официальной версии "несчастный случай" многие не верят до сих пор — на то есть немало причин. Портал Delfi поговорил с журналистом Татьяной Фаст, автором книги "Опасный свидетель. Тайна гибели Юриса Подниекса". 

Риска в жизни одного из самых известных латышских режиссеров Юриса Подниекса хватало: его фильмы запрещали, за ним охотились спецслужбы, за его голову боевики назначали награду в миллион, в его группу стреляли, его оператор Андрис Слапиньш умер буквально у него на руках… А сам Юрис впервые увернулся от верной смерти еще в утробе матери. Его мама Бригита Подниеце приняла таблетку, которая должна была вызвать спонтанный аборт, но не сработало, ребенок буквально вцепился в жизнь. Случилось это накануне Лиго 1950 года. Ушел из жизни он тоже перед Лиго...

Татьяна Фаст познакомилась с Подниексом во время Фестиваля молодежи и студентов (1985) в Москве, куда ее, студентку ВГИКа, мобилизовали организовывать встречи журналистов, режиссеров и актеров в Доме кино. Юрис Подниекс тогда привез свой фильм "Катит Сизиф камень", в котором размышлениями о плате за славу и продажности интеллигенции делились Раймонд Паулс, Джемма Скулме, Имант Зиедонис, скульпторы Айварс Гулбис, Олег Скарайнис, Артис Думпис. Успешные люди, которые при этом были депутатами, получали награды…

"Юрис выступал резко и смело, — вспоминает Фаст. — А позже ко мне подошли болгарская журналистка и человек в штатском (сразу было ясно, что из спецслужб) и потребовали в деталях передать речь Подниекса. Я ответила общими словами и предложила им лично спросить Юриса, но они устроили форменный допрос, а потом обещали мне проблемы. Узнав об этой истории, Юрис пошутил, что я повела себя совсем не по-комсомольски — нарушила клятву служить партии. Но оценил, что я не стала стучать. Сам он никаких клятв не давал, потому что в комсомоле не состоял, что не помешало ему в 1983 году получить Премию Ленинского комсомола за фильм "Созвездие стрелков".

С тех пор мы подружились. Я уже тогда поняла, что хочу написать книгу про эту потрясающую личность — когда сказала об этом Юрису, он отшутился, но я уже в него буквально вцепилась. Так постепенно стал копиться материал".

Татьяна Фаст предлагает и обосновывает 5 версий гибели Юриса Подниекса - 2 политических, экономическую, эзотерическую и естественную - см. ниже. 

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