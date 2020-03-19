Солидарность под вопросом. Почему Евросоюз оказался не готов к эпидемии?

Эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием для Евросоюза как организации. Выяснилось, что руководящие учреждения ЕС не обладают достаточным арсеналом законодательных инструментов, чтобы оперативно повлиять на ситуацию, а страны-участницы не готовы проявлять солидарность, которая требуется для разрешения медицинского и гуманитарного кризиса.

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"Период коронавируса показывает важность быть европейцем" — статью с таким заголовком на днях опубликовал в издании EUobserver лидер европейских либералов, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт. Влиятельный европейский политик констатирует, что общество разочаровано пассивностью Брюсселя."Мантра "европейского сверхгосударства" с каждым днем становится все смешнее. Люди смотрят на Европейский директорат по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов и на Европейское агентство по медицине и думают: у них есть инструменты и деньги, почему они не действуют?" — пишет Верхофстадт. И сам же дает ответ: ни Директорат, ни Агентство не имеют никаких реальных полномочий — они занимаются сбором информации и данных, и самое большее, что могут сделать, это давать рекомендации.

Страны-члены ЕС в период кризиса продемонстрировали неспособность к координированным действиям и взаимопомощи. Это наглядно показано в статье посла Италии в Евросоюзе Маурицио Массари. "Италия попросила активировать Механизм гражданской обороны Европейского Союза для поставки медицинского оборудования для индивидуальной защиты. Но, к сожалению, ни одна страна ЕС не ответила на призыв Еврокомиссии. Только Китай ответил на двусторонней основе. Конечно, это не лучший знак европейской солидарности!" — указывает итальянский дипломат.

Впрочем, публичные призывы к сплочению и скорейшей федерализации пока не находят отклика у напуганных эпидемией национальных властей. Польша, например, третий день блокирует транзитное движение транспорта через свою территорию, ставя под угрозу логистику снабжения всего Балтийского региона.

Почему Евросоюз оказался не готов к вспышке инфекционного заболевания, кто сможет усмирить Варшаву и какие выводы придется сделать Брюсселю из нынешнего кризиса? Разобраться в этих вопросах DELFI помог юрист, советник фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" Алексей Димитров.

Какие практические инструменты есть у Евросоюза, чтобы помочь в борьбе с распространением вируса?

Если посмотреть в учредительные договоры, которые определяют разделение компетенций между ЕС и государствами, то можно увидеть, что кризисное управление координируется на уровне ЕС, если кризис касается иностранных государств (например, при выделении гуманитарной помощи, миротворческих операциях).

При кризисе внутри ЕС полномочия во многом остаются за государствами, но они должны проявлять солидарность в случае террористической атаки или катастрофы. Для координации этой солидарности с 2006 года существует платформа IPCR, призванная наладить круглосуточный обмен информацией между органами ЕС и государствами, анализ такой информации обмен идеями по ликвидации угрозы. В случае коронавируса хорватская президентура ЕС активизировала IPCR в режиме обмена информацией 28 января, в полном объеме — 2 марта. Отдельного бюджета и компетенции принимать решения у IPCR нет.

На случай катастроф есть также механизм гражданской обороны ЕС. В случае необходимости, любое государство ЕС может попросить о помощи через этот механизм, проинформировав Еврокомиссию.

Почему этот механизм не помог Италии?

Собственные ресурсы механизма ограничены — Еврокомиссия выступает в качестве координатора, но не может заставить другие государства ЕС оказать помощь, может только их поддержать (скажем, оплатив транспорт и другие расходы).

Например, механизм гражданской обороны был активизирован 28 января для репатриации граждан ЕС из Уханя. А вот на запрос Италии о посылке медицинских масок государства ЕС не отреагировали, пришлось использовать другие механизмы. 13 марта Еврокомиссия также предложила, чтобы сам ЕС мог закупить защитную экипировку для нужд механизма — но на это еще потребуется согласие государств.

Какие меры уже приняты?

Хоть ЕС и не обладает всеобъемлющей компетенцией в вопросах здравоохранения, кое-что он может сделать. Во-первых, агентство ЕС — Европейский центр профилактики и контроля заболеваний помогает государствам исследованиями и оперативной информацией. Во-вторых, в случае трансграничных угроз здоровью возможна совместная закупка государствами ЕС медицинских товаров и оборудования — и Еврокомиссия начала такую закупку 2 марта. Кроме того, использована возможность отступиться от некоторых требований по авторизации медицинских товаров — чтобы медицинские маски, перчатки и прочая экипировка попадали на рынок без лишних проволочек.

Что касается бюджетной поддержки, сейчас она, в основном, фокусируется на мерах для бизнеса в целом (ознакомиться с ними можно, например, здесь — прим. DELFI). Но Еврокомиссия предложила перенаправить уже выделенные, но еще не освоенные 37 миллиардов евро из четырех еврофондов на борьбу с коронавирусом — в том числе, на нужды здравоохранения. На это еще нужно официальное согласие государств и Европарламента. Помимо этого, уже 31 января было выделено 10 миллиардов евро на исследования по борьбе с коронавирусом.

Может ли Евросоюз повлиять в ситуации, когда национальные власти применяют чрезвычайные меры по защите, например, случай с закрытием границ в Польше?



Может в тех случаях, когда нарушены нормативные акты ЕС. Например, паспортный контроль на границах вводить можно в одностороннем порядке, но отступаться от директивы о свободном передвижении нельзя — отказ во въезде должен учитывать все обстоятельства. Вряд ли дойдет до обращения Еврокомиссии в Суд ЕС, но 16 марта она опубликовала руководство по пограничным мерам, где призывает не чинить препятствий потоку грузов, транзитному проезду граждан ЕС в свои страны и передвижению трансграничных работников. 17 марта главы государств ЕС поддержали это руководство, но пока неясно, какие из ограничений будут отменены.

Другой пример — хоть государства по соображениям охраны здоровья могут вводить ограничения, Еврокомиссии удалось убедить страны отменить запреты на экспорт медицинских масок внутри ЕС (но одновременно был введен запрет на экспорт в третьи страны).

Какие изменения в европейском законодательстве потребуются по итогам кризиса?

Одно из предложений, которое уже озвучивается — создать постоянное агентство ЕС по централизованной закупке медицинских товаров и оборудования. Другая возможная мера — чтобы не зависеть от уклоняющихся от проявлений солидарности государств, создать постоянное агентство гражданской обороны с собственными ресурсами и резервами, которые можно было бы использовать во время кризиса. Но выводы можно будет делать потом, сейчас еще слишком много неясного.