Специалисты нарасхват и балтийская нефть: лучшие материалы Delfi plus в феврале

Какие специалисты теперь нарасхват? Как в Латвии проводятся судебные экспертизы? Как Латвия и Литва не дают друг другу добывать балтийскую нефть? Мы собрали традиционную десятку лучших материалов для подписчиков на случай, если вы что-то пропустили.

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Новый рынок труда: какие специалисты теперь нарасхват?

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Пандемия нанесла серьезный урон мировой экономике. Но если некоторые отрасли попали под удар первыми и до сих пор продолжают страдать, то другие — процветают. Как коронавирус изменил латвийский рынок труда?

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Замести следы: как в Латвии проводятся судебные экспертизы?

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В детективных сериалах часто показывают, как следователи выезжают на место преступления, находят волосы или отпечатки пальцев и раскрывают запутанные убийства. Delfi узнал, как в Латвии проводятся судебно-медицинские экспертизы и как преступники пытаются уничтожить свои следы.

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Черное золото раздора. Как Латвия и Литва не дают друг другу добывать балтийскую нефть

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Латвия и Литва — единственные страны-члены Евросоюза, которые не пришли к согласию по поводу морских границ. Всему виной — нефть. Но стоит ли этот конфликт залежей углеводородов с сомнительными перспективами?

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Снести нельзя оставить. Что делать с Сигулдской трассой и во сколько она нам обходится?

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О Сигулдской санно-бобслейной трассе нередко говорят как о наследии прошлого, которое стало тяжелым бременем для государства и налогоплательщиков. Разумно ли будет ее демонтировать и во сколько это может обойтись?

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Не бежим, а ползем. Экономист Инна Штейнбука о шкафчике с миллиардами, инфляции, госдолге и постковиде

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Пандемия перекроила экономику Латвии. Что будет после отмены кризисной господдержки предприятиям? Влитые в экономику "ковидные миллионы" и рост зарплат привели к инфляции. Цены на энергию взлетели в разы. Госдолг вырос, ставки по нему тоже скоро поднимутся. Как и по частным кредитам. Отказ от микроналогов потряс малый бизнес. Что дальше? И когда уже Латвия заживет, как Германия? В интервью Delfi доктор экономических наук и профессор ЛУ Инна Штейнбука рассуждает про перспективы.

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До слез. Как Иева Озолиня вернула своего сбежавшего отца-миллионера и помогла сироте найти четырех сестер

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Режиссер Иева Озолиня получила известность, сняв документальный фильм о своем отце — владельце латвийского банка Борисе Осипове, который в 90-х выстроил денежную пирамиду и исчез с 6 миллионами долларов, а через 20 лет нашелся в психиатрической клинике Малайзии. Новая работа Озолини, премьера которой пройдет на фестивале Artdocfest\Riga, — фильм "Моя мать — родина", рассказ о том, как удочеренная из латвийского детдома Уна искала по всему миру четырех сестер, которых отправили в разные семьи.

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Латышка на "Мосфильме". Как Эдите Приеде одевала Гурченко и Фрейндлих и спорила с Рязановым

Foto: DELFI kolāža/Privātais arhīvs/Kinokoncerns "Mosfiļm"

"Я согласилась отработать три года, а в результате осталась на 30 лет", — говорит художница по костюмам Эдите Приеде о своей работе на крупнейшей киностудии СССР. Она работала над созданием таких фильмов, которые вошли не только в золотой фонд советского кино, но и вписались бы в мировую классику. Это "Служебный роман", "Вокзал для двоих" и многие другие картины. Работы Эдите Приеде можно увидеть в 26 фильмах.

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"Это я тебя побью!" Эпидемиолог Троянский: как в 24 года стать самым обсуждаемым и осуждаемым

Foto: Māris Morkāns

Полтора года назад Никита Троянский не мог себе представить, что станет одним из "голосов пандемии" Латвии. Сегодня 24-летний выпускник Кембриджа агитирует за прививки, делает жуткие прогнозы, раздает десятки интервью и замыкает на себе громы и молнии накопившейся у людей ненависти и раздражения. Кажется, что Троянского слишком много. Откуда он такой? Почему столько внимания вчерашнему студенту? Кто дал ему право влиять на жизнь всей страны? Об этом он рассуждает в интервью Delfi.

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"Для меня нет чужих детей". История большой семьи Сандры и Юриса Цалитисов, где живут 28 человек

Foto: Māris Morkāns

В 15 километрах от Цесиса расположено хозяйство Званниеки (Zvannieku mājas) — несколько домов, небольшой церковный приход, загон для лошадей и осликов и другие хозяйственные постройки. Со стороны может показаться, что это просто хутор — взрослые, дети, животные и каждый день похож на другой в заботах о большом хозяйстве. Но все не так просто, ведь в Званниеках живет очень большая и необычная семья. Душой этой семьи, несомненно, можно назвать Сандру Цалите.

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Программа утепления частных домов: подготовка к подаче заявки и личный опыт

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Утепление дома – недешевая процедура, требующая серьезной подготовки и ресурсов. В последние годы вопрос повышения энергоэффективности поднимается как на глобальном, так и на местном уровне – государство и некоторые самоуправления уже более 10 лет предлагают поддержку для повышения энергоэффективности многоквартирных домов, а с прошлого года такая поддержка доступна и для частных.

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