Теракт в Риге, легендарные кинотеатры и латышская Мата Хари. Что почитать, если вы любите историю

В 2020 году на Delfi вышли десятки публикаций, посвященных историческим событиям. Крупнейший теракт в истории Латвии, загадка последних лет жизни Карлиса Улманиса, затонувший на Даугаве "Латвийский "Титаник"", взлет и падение "Банка Балтия" — мы собрали для вас подборку всего самого интересного.

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Что еще почитать?

Например, о страхах советского человека; или о жизни и смерти идеолога красного террора Мартиньша Лациса; или о том, как древние жители Латвии хоронили своих мертвецов ("Чертовы лодки" и скелеты без головы"; или о том, как как западные союзники и жители послевоенного Берлина преодолели советскую блокаду.

Рекомендуем также серию про расцвет и гибель "старой" Елгавы; спецпроект о том, как менялась экономика Латвии за последние 30 лет; рассказ о крахе "Банка Балтия", а также историю конфликта в Приднестровье, рассказ о советском секретном чате и гонке к центру Земли между СССР и США. А также малоизвестный эпизод событий 1920 года: "Агенскалнская война" за рижский квартал "красных фонарей".

Эпицентрс. 20 лет самому громкому теракту в Риге: почему он до сих пор не раскрыт?

Foto: DELFI

17 августа 2000 года в самом сердце Риги с разницей в восемь минут прогремели два взрыва. Десятки человек попали в больницу, одна из сотрудниц универмага Centrs скончалась от полученных ран. Самое громкое — во всех смыслах — дело в истории независимой Латвии сразу получило статус особо важного. Однако за 20 лет ответить на главные вопросы так и не удалось. Что это было? Теракт? Криминальные разборки? Действия психически нездорового человека? Кто был исполнителем и кто организатором?

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"Титаник" на Даугаве. 70 лет крупнейшей катастрофе на воде: как затонул "Маяковский"

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Солнечным воскресным днем 13 августа 1950 года Лев Кан с мамой и сестрой отправился на набережную Даугавы. Семья планировала прокатиться до Межапарка на прогулочном пароходе. Для 11–летнего мальчика это было настоящим приключением, ведь он еще никогда не ступал на палубу корабля. Несколько часов спустя пароход "Маяковский", на котором они планировали прокатиться, затонул на глазах у тысяч рижан. Катастрофа произошла прямо напротив нынешней Набережной 11 ноября. Погибли 147 человек. 70 лет спустя портал Delfi рассказывает историю крупнейшей трагедии на воде в истории Латвии.

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От крестьян до князей и господ-офицеров. 100 лет русской эмиграции в Латвию

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В Латвии их привлекала близость Родины, русская среда и схожая ментальность. На официальном уровне молодое государство практически не поддерживало русских эмигрантов, но относилось с сочувствием к тем, кто не был оголтелым русским шовинистом, адептом "великой и неделимой". Так было 100 лет назад, когда поражение "белого движения" в России породило поток эмигрантов. Историк Андрей Гусаченко рассказал порталу Delfi, что из себя представляла, чем жила, как боролась и куда делась русская эмиграция "первой волны" в Латвии. (На фото — рижское Покровское кладбище, где похоронены многие российские эмигранты первой волны.)

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Прерванный маршрут. 15 лет со дня крушения электрички в центре Риги

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15 лет назад, утром 2 февраля 2005 года, в самом центре Риги произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Латвии. Электричка Лиелварде — Рига врезалась в пустой пассажирский поезд: погибли четыре человека, десятки получили травмы разной степени тяжести. Портал DELFI вспоминает, как произошла эта трагедия, и рассказывает о том, стала ли с тех пор железная дорога безопаснее.

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От пропаганды до терроризма. Как в межвоенной Латвии шла борьба за "другую Россию"

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Россия не умрет — коммунизм умрет! С этой мечтой жила русская эмиграция в межвоенной Латвии. В 1920-х годах Латвия превратилась в форпост борьбы за "другую Россию" — и в этой борьбе были хороши все средства, от пропаганды до терроризма. Латвийские власти официально были против, но не свирепствовали. СССР делал все, чтобы добить врагов.

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Латышская Мата Хари. История Аустры: авантюры, шпионаж, казино, художники и двойное самоубийство

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Аустру Озолиню-Краузе (1890–1941) называли одной из самых интеллектуальных женщин Латвии. Она родилась в богатой семье, получила европейское образование, увлеклась левыми идеями и потратила состояние на политику, художников и азартные игры. Она издавала журналы и писала романы, а Райнис увлекся ею настолько, что бросил Аспазию… До конца года в Музее-квартире Романа Суты и Александры Бельцовой проходит выставка "Во власти страстей. Аустра Озолиня-Краузе — писательница, меценат, шпионка".

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Центр Риги 125 лет назад: история одного очень известного перекрестка

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"Агенскалнская война": как солдаты Латвийской армии громили "квартал красных фонарей" в Пардаугаве

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Летом 1920 года Борьба за независимость Латвии близилась к завершению. Территория страны была освобождена от бермонтовцев, а с Советской Россией был заключен мирный договор. Латвийские солдаты были вымотаны после битв Первой мировой войны и борьбы за независимость, в их рядах стала хромать дисциплина. В этот момент солдаты 2-го Вентспилсского пехотного полка устроили битву в рижском "квартале красных фонарей" в Пардаугаве, которую можно было бы назвать "Агенскалнской войной".

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От "Палладиума" до "Риги", "Пиониериса" и "Тейки". Чем жили и как умирали легендарные кинотеатры Риги

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Кино для взрослых, женские сеансы, слезоточивый газ, антигитлеровские собрания, хочу все знать… История рижских кинотеатров — это около 200 названий. Одни оставались неизменными дольше века, другие меняли имена как перчатки: дореволюционный "Звайгзне" побывал "Акрополем", "Глорией", "Гамби", "Стахановцем" и в СССР вернул название царских времен. Вместе с авторами книги "В поисках утраченных кинотеатров" портал Delfi проник в тайны легендарных рижских синематографов, трагические судьбы которых отражают всю историю 20-го века.

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Белые пятна: сведения о последних годах жизни Карлиса Улманиса из архивов КГБ

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Зубная щетка и пластмассовый стаканчик — последние вещи, принадлежавшие Карлису Улманису, который занимал пост президента Латвии во времена Первой Республики. 1 сентября 1942 года, когда он находился в заключении в одиночной камере, зубную щетку и стаканчик у него отняли, а спустя 20 дней Улманис умер — на чужбине, в Красноводской тюрьме. О последнем годе жизни государственного деятеля рассказывают документы, полученные из российского архива КГБ, которые чудом оказались в Латвии в 1991 году.

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Тюрьма, Рундальский замок, тюрьма. Путь Александра Лавента

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"В тюрьме больше демократии, чем на свободе". Интервью с Альфредом Рубиксом

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25 лет назад, в июле 1995 года, Альфред Рубикс, последний глава Коммунистической партии Латвии (КПЛ), был приговорен Верховным судом к восьми годам лишения свободы за попытку государственного переворота. А уже через несколько дней, 24 сентября, Рубикс отметит свой 85-й день рождения. Политик, который никогда не менял своих неоднозначных взглядов, живет в доме, построенном Центральным комитетом КПЛ. Когда портал DELFI договорился с Рубиксом об интервью, политик немного извиняющимся голосом сказал, что в квартире идет ремонт и он опасается, что из-за вызванного им беспорядка у журналистов сложится о нем плохое впечатление.

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