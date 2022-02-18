Это был референдум без интриги: даже организаторы вряд ли верили в то, что большинство граждан Латвии поддержат двуязычие. Но, как оказалось, результат не имел особого значения. Сама факт проведения референдума о том, может ли русский язык стать в Латвии официальным, разделил общество на "до" и "после". 10 лет спустя портал Delfi рассказывает историю референдума и анализирует его последствия.

В 2010 году объединение политических партий Visu Latvijai-TB/LNNK решило провести референдум о переводе всех школ нацменьшинств на латышский язык обучения. В поддержку этой инициативы удалось собрать 10 тысяч подписей граждан Латвии. На втором этапе авторам предложения нужно было получить поддержку 10% граждан страны (153 433 подписи): в этом случае законопроект должен был уйти на рассмотрение в Сейм. Дальше либо парламент принимает инициативу, либо она уходит на всенародное голосование.

Идея референдума по русским школам вызвала ответную — и довольно острую — реакцию. Весной 2011 года общество "Родной язык" в пику VL-TB/LNNK выдвинуло идею придания русскому языку статуса государственного. "В этой ситуации нет другого способа защиты, кроме нападения. Чтобы прекратить истерику, надо как следует встряхнуть того, кто истерику устраивает", — говорилось в манифесте организаторов. Они утверждали тогда, что одна из главных целей акции — снизить темп сбора подписей за инициативу VL-TB/LNNK. Но по сути изменение статуса русского языка означало бы фактическое двуязычие со множеством последствий. Например, государственные и муниципальные учреждения были бы обязаны коммуницировать с жителями в том числе и на русском языке. Русский стал бы рабочим языком самоуправлений и Сейма.

Национальному объединению так и не удалось собрать 10% голосов. С 11 мая по 9 июня 2011 года за жесткий вариант школьной реформы подписались всего 120 433 человек. Казалось бы, политическая мобилизация провалилась: референдума о школах нацменьшинств не будет, национальное противостояние теряет свою остроту.

На самом деле все только начиналось.