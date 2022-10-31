Украинская актриса Рита Бурковская: "На войне нет мужских и женских ролей"

В этом году на Рижском международном кинофестивале особое внимание было уделено украинскому кино. Один из фильмов программы — дебют молодого режиссера Максима Наконечного "Видение бабочки". Он напоминает о том, что война в Украине началась не 24 февраля, а длится уже восемь лет. Главная героиня фильма, Лиля, служит в украинской армии, и после освобождения из плена пророссийских сепаратистов пытается жить дальше, несмотря на пережитые ужасы. На показе фильма в Риге побывала актриса Рита Бурковская, сыгравшая роль Лили, и Delfi выдалась возможность с ней поговорить.

Рита Бурковская — молодая актриса, которая в начале этого года вместе с командой "Видения бабочки" приняла участие в Каннском кинофестивале, где фильм был показан в программе "Особый взгляд". Ее героиня Лиля — пилот дрона и специалист по военной разведке, а сама Рита в реальной жизни прошла обучение на санитара. Сейчас она работает с иностранными журналистами — ищет контакты, информацию и другие ресурсы.

Как 24 февраля пришло в вашу жизнь? Что изменилось в ваших чувствах или отношении за эти месяцы?

Накануне мне позвонил режиссер Максим и предупредил, что вторжение вот-вот начнется. Мы ожидали этого в течение двух месяцев, это было полностью предсказуемо, поэтому я не понимаю тех, для кого это стало неожиданностью. Мы больше не живем в советском информационном вакууме, СМИ постоянно говорили об этом, англичане и американцы предупреждали нас… Утром 24 февраля я проснулась от взрывов — и сразу поняла, что это не шум машин. Моя подруга Настя, фотожурналист, позвонила из Краматорска и рассказала, что там творится настоящий ад и что русские ненормально по ним стреляют, но наш разговор закончился очень будничным "Ладно, пока, до встречи!". (Смеется.)