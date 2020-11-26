На этой неделе исполнилось 50 лет историческому прыжку литовского моряка Симаса Кудирки с советского рыболовецкого судна на палубу американского корабля береговой охраны Vigilant. Через семь часов перебежчика вернули Советскому cоюзу. История закончилась бы лагерями, если бы другой американец латышского происхождения не поднял многотысячную волну протеста по всей Америке… Портал Delfi поговорил с Гиедре Жицките, режиссером документального фильма "Прыжок": вернувшийся в 2000-х на родину 90-летний Симас Кудирка рассказывает свою историю и ее мотивы.

Премьера фильма в Латвии планировалась на фестивале документального кино Artdocfest/Riga, но ввод режима чрезвычайной ситуации перенес мероприятие на апрель 2021 года — именно тогда картину можно будет увидеть на экране кинотеатра Splendid Palace и встретиться с режиссером Гиедре Жицките. Но в день, когда премьера в Риге должна была состояться, 27 ноября, показ фильма "Прыжок" стартует на трех латвийских онлайн-платформах Helio, Shortcut un Go3.

"Этот фильм — абсолютный документальный блокбастер, во время которого дыхание замирает не раз и не два! — не скрывает своего восхищения работой коллеги президент Artdocfest/Riga режиссер Виталий Манский. — Я таких картин среди кинопродукции стран Балтии за последние годы и не припомню. Он сделан мощно, со всей богатой фактами и свидетельствами историей жизни маленького человека, который, помимо своих ожиданий, превратился в легендарную историческую фигуру, вокруг которой развернулись масштабные события Холодной войны на уровне президентов двух стран — Никсона и Брежнева.

Обычный литовский моряк совершил прыжок с палубы советского корабля на палубу американского корабля, где заперся в уборной и попросил политического убежища… Решение этой ситуации доходят до самых верхов… Как все было, увидите в картине.

В желании разобраться, как и что складывалось, Гиедре доходит ни много ни мало до главы Совета безопасности и Госсекретаря США Генри Киссинджера. Такой вот блокбастер, производства Литвы, Латвии, Франции. И это фильм не только о нашем прошлом, в нем много о настоящем и будущем".

50 лет спустя. Как произошел легендарный прыжок?

23 ноября 1970 года у побережья штата Массачусетс недалеко от острова Мартас-Винъярд с базового советского рыболовецкого судна "Советская Литва" на приблизившееся к нему судно береговой охраны США Vigilant спрыгнул литовский 40-летний моряк-радист Симас Кудирка и попросил политического убежища.