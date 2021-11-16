Удара Риналдс не почувствовал — или уже не помнит этого. Накануне вечером он лег спать как обычно, а проснулся придавленным к полу фрагментом стены. Пару недель назад СМИ облетела история о грузовике, который врезался в стену одного из домов в Салацгриве — он перевозил химическое вещество, которое при аварии растеклось. 23-летнему Риналду Кондратюку, который в этот момент находился дома, чудом удалось выжить. Оправившись от шока, он рассказал Delfi о случившемся.

3 ноября в 5.23 утра — именно в это время, по данным службы, грузовик врезался в стену дома Риналдса. Перед этим он проехался по двух паллетам брусчатки, выехал на тротуар и врезался в угол дома, где крепко спал Риналдс.

Дома он находился один. "Конечно, я спал в кровати, но через мгновение оказался на полу и не мог подняться, так как мне на спину упал фрагмент стены. Я выбрался из-под него, поднялся. Увидел, что там, где раньше стояла моя кровать, находится прицеп фуры", — вспоминает Риналдс.

О причинах происшествия точной информации пока что нет. Госполиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства случившегося, сообщает представитель Госполиции Зане Васкане.