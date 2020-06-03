Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко считается другом Владимира Путина. Он три раза возглавлял предвыборный штаб президента России в его родном городе, входит в список миллионеров журнала Forbes и в течение последних десяти лет находится в остром конфликте с собственной дочерью Ольгой Литвиненко.

В 2010 году Ольга Литвиненко покинула Россию вместе с четырехмесячным сыном Мишей. Она утверждает, что Владимир Литвиненко похитил ее старшую дочь Эстер-Марию. В 2011 году Владимир Литвиненко объявил Ольгу похищенной. Шестеро ее помощников в Законодательном собрании города были осуждены по разным делам. Ольга Литвиненко утверждает, что ее отец преследует всех, кто осмеливается ей помогать, и выступает с громкими разоблачениями. Так, она утверждает, что Владимир Литвиненко был реальным автором диссертации, которую в 1997 году защитил Владимир Путин. В течение последних десятилетий Литвиненко, по словам его дочери, был "кассиром" Владимира Путина. Латвийский журналист Агнис Буда поговорил с Ольгой Литвиненко для портала Delfi.lv.

- Ваш официальный статус сейчас весьма своеобразен. В России вы считаетесь без вести пропавшей?

- В российской юрисдикции на основании сфабрикованного уголовного дела номер 300544 от июня 2011 года (оно было возбуждено на основании ложного доноса моего отца Владимира Литвиненко) я официально считаюсь похищенной или же насильственно удерживаемой неизвестным лицом или группой неизвестных лиц. Дело ведет следователь Следственного комитета Санкт-Петербурга по особо важным делам Антон Брейдо.

Интересно, что такой же статус, как у меня, уже девять лет также имеет мой девятилетний сын Миша. Не помогают никакие письма, справки, ни подтверждения от нотариусов разных стран мира о том, что я нахожусь в живых, ни любые подтверждения о том, что я свободно перемещаюсь, что никто не управляет моими действиями. Следователю и всей коррумпированной следственной системе России выгодно считать меня насильственно удерживаемой. По факту в России я просто не существую.