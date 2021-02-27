"Мне вас будет не хватать". Это последнее сообщение от мужа в телефоне Кристине Лемберги. 22 февраля суд приговорил Айвара Лембергса к пяти годам тюрьмы с конфискацией значительной части имущества. Жена мэра Вентспилса в разговоре с Delfi рассказывает о том, в каких условиях он содержится в Центральной тюрьме, а также о том, придется ли семье покинуть дом в Пузе.

Кристине Красовска вышла замуж за Айвара Лембергса — одного из самых богатых людей Латвии, обвинявшегося в тяжких финансовых преступлениях — в ноябре 2015 года. К тому моменту она ждала ребенка, и сейчас сыну Лембергса Артуру пять лет. Вечером 22 февраля Кристине выложила в фейсбук фотографию, на которой она вместе с 14-летним сыном Мартыньшем от первого брака, мужем и младшим сыном. В подписи приводятся слова Артура: дождусь папу и пойду спать. Эта публикация собрала тысячи лайков и шеров, однако среди комментариев были не только слова поддержки, но и много критики. Комментаторы напоминали, что Лембергс мог испортить жизнь и другим детям…

В понедельник Рижский окружной суд признал Лембергса виновным в ряде преступлений и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 20 000 евро. Суд постановил, что Лембергс должен быть взят под стражу в зале суда. В срок приговора включено время, которое мэр Вентспилса уже провел за решеткой и под домашним арестом (345 дней). Прокурор Юрис Юрисс в эфире передачи Spried ar Delfi заявил, что стоимость конфискуемых активов Лембергса измеряется в сотнях миллионов евро.

Сын Лембергса Анрийс был приговорен к двум годам и одному месяцу тюрьмы, деловой партнер Ансис Сормулис — к двум годам. После заседания суда Лембергс заявил журналистам, что планирует обжаловать приговор.

Как вы объяснили младшему сыну то, что произошло?

Я не могла объяснить. До сих пор у нас был своего рода ритуал.