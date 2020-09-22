25 лет назад, в июле 1995 года, Альфред Рубикс, последний глава Коммунистической партии Латвии (КПЛ), был приговорён Верховным судом к восьми годам лишения свободы за попытку государственного переворота. А уже через несколько дней, 24 сентября, Рубикс отметит свой 85-й день рождения. Политик, который никогда не менял своих неоднозначных взглядов, живет в доме, построенном Центральным комитетом КПЛ. Когда портал DELFI договорился с Рубиксом об интервью, политик немного извиняющимся голосом сказал, что в квартире идет ремонт и он опасается, что из-за вызванного им беспорядка у журналистов сложится о нем плохое впечатление.

О Рубиксе, кажется, у каждого жителя Латвии сложилось собственное впечатление еще до того, как в его квартире был затеян ремонт. Он рассказал порталу DELFI о том, чем сейчас занимается, как оценивает события прошедших лет и вспоминает дни, проведенные в заключении.

Альфред Рубикс, родившийся в 1935 году в Даугавпилсе, вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) в 1959 году. В 1963 году окончил Факультет механики Рижского политехнического института, с 1976 по 1982 год был членом исполнительного комитета Ленинградского района (теперь – Курземский район) Риги. В 1980 году окончил Ленинградскую высшую партийную школу. С 1982 по 1984 год Рубикс занимал пост министра местной промышленности Латвийской ССР, а с 1984 по 1994 год – председателя горисполкома Риги. С 1989 по 1991 год – народный депутат СССР. В августе 1991 года, будучи главной КПЛ и председателем Латвийского комитета по чрезвычайному положению, поддержал путч и призвал свергнуть правительство Латвии. 23 августа был задержан и обвинён в организации государственного переворота. В 1995 году был приговорён Верховным судом к восьми годам лишения свободы. В 1996 году выдвигался в президенты Латвии, получил поддержку пяти депутатов Сейма из 100. В ноябре 1997 года был досрочно освобожден, отбыв в заключении шесть лет. В 2009 году был избран в Европейский парламент и работал в качестве члена президиума Объединения левых Европы и Левых сил Зеленых Северных стран. В 2015 году покинул пост председателя Социалистической партии Латвии.

Перед интервью Альфред Рубикс гостеприимно показал нам свою квартиру – время здесь, кажется, замерло в середине восьмидесятых. Полки с книгами, на диване – плюшевый мишка и декоративная подушка с пейзажами Брюсселя. За дверью на кухне – несколько пластмассовых пятилитровых емкостей с водой. Как объясняет Рубикс, летом он в основном живет на своей даче в Баложи – вода там плохая, поэтому приходится возить ее из Риги. В коридоре над дверью установлена перекладина, на которой он подтягивается. В последнее время – реже, потому что врач запретил ему такие нагрузки. Рубикс стал делать утреннюю зарядку, когда находился в заключении, и с тех пор этой полезной привычки не бросил.

В многоквартирном доме, где живет Рубикс, он продолжает наводить порядки, как когда-то в Риге – говорит, что долго беседовать не сможет – ему еще нужно успеть на заседание суда. На нем будут рассматривать иск против рабочих, которые должны были помыть окна в многоквартирных домах – и в доме Рубикса – но, получив деньги, работу свою не выполнили.

После небольшой экскурсии по квартире мы устроились в "кабинете", как сам Рубикс его называет, где сейчас он пишет свои мемуары. Это будет первая книга воспоминаний Рубикса на латышском языке, ее рабочее название – "На берегах Даугавы" ("Daugavas krastos"). Во время интервью он неоднократно подчеркивал, что отдельные вопросы обсуждать сейчас не будет, так как пишет об этом в своих мемуарах.

Голосовали ли вы на внеочередных выборах в Рижскую думу?

Да!

За кого вы голосовали?

Секрет. Я не должен этого говорить. Я опытный политик, и не нужно об этом разглагольствовать. Ведь никто не сможет проверить, за кого я голосовал. Именно поэтому мне до сих пор претит принятие Декларации о независимости 4 мая 1990 года. Я во всех своих речах максимально был за независимость Латвии от всего. Это же я сказал и 4 мая с трибуны. Но после меня удивили тем, что несколько агентов ЧК, "стукачей", голосовали за независимость Латвии. Я допускаю, что перед голосованием им сказали – мы знаем, кто вы, и если вы хотите, чтобы мы вас не судили за сотрудничество с ЧК, проголосуйте, как требуется. Это для меня неприемлемо.