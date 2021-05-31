Дороги без машин, пешеходные бульвары и много новых велополос — пандемия Covid-19 позволила лоббистам велосипедного движения осуществить свои самые смелые фантазии. Многие города мира, в том числе Рига, в целях борьбы с распространением вируса решили отдать центральные улицы под урбанистические эксперименты. Что из этого может получиться?

Пандемия как повод

Пандемия и сопровождающие ее ограничения на передвижение и экономическую активность стали удобным плацдармом для различных урбанистических опытов. У планировщиков и архитекторов появилась возможность использовать обычно недоступное пространство, да еще и при поддержке городских властей. "Зеленый курс", выбранный Европой еще до пандемии и требующий сокращения выбросов CO2, до сих пор медленно внедрялся в городскую жизнь в силу сопротивления со стороны бизнеса и общей дороговизны реформ. Эпидемия коронавируса стала новым аргументом "зеленых" против дизельного транспорта.

Проведенное в Испании исследование определило, что при снижении мобильности населения в период локдауна на 76% (за счет уменьшения поездок автомобилей и общественного транспорта) объем выбросов СO2 сократился на 60%, а количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 67%. При этом использование альтернативных видов транспорта, наоборот, увеличилось: в целях соблюдения социальной дистанции люди стали чаще ездить на велосипедах, самокатах и ходить пешком.