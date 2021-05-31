Дороги без машин, пешеходные бульвары и много новых велополос — пандемия Covid-19 позволила лоббистам велосипедного движения осуществить свои самые смелые фантазии. Многие города мира, в том числе Рига, в целях борьбы с распространением вируса решили отдать центральные улицы под урбанистические эксперименты. Что из этого может получиться?

Пандемия как повод

Пандемия и сопровождающие ее ограничения на передвижение и экономическую активность стали удобным плацдармом для различных урбанистических опытов. У планировщиков и архитекторов появилась возможность использовать обычно недоступное пространство, да еще и при поддержке городских властей. "Зеленый курс", выбранный Европой еще до пандемии и требующий сокращения выбросов CO2, до сих пор медленно внедрялся в городскую жизнь в силу сопротивления со стороны бизнеса и общей дороговизны реформ. Эпидемия коронавируса стала новым аргументом "зеленых" против дизельного транспорта.

Проведенное в Испании исследование определило, что при снижении мобильности населения в период локдауна на 76% (за счет уменьшения поездок автомобилей и общественного транспорта) объем выбросов СO2 сократился на 60%, а количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 67%. При этом использование альтернативных видов транспорта, наоборот, увеличилось: в целях соблюдения социальной дистанции люди стали чаще ездить на велосипедах, самокатах и ходить пешком.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент
Что дает подписка

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

Велодорожки в Риге Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Эликсир лета и приключений: 12 вдохновляющих киноисторий