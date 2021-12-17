Нехватка рабочей силы — главная проблема, без которой не восстановить рост экономики. Латвийцы все реже видят в приезжих угрозу роста преступности, навязывания своих культурных традиций и стремление отнять рабочие места у коренных жителей. При этом напоминание о том, что латыши когда-то сами были беженцами, усиливает желание того, чтобы иммигранты были белокожими людьми христианской культуры. К таким выводам пришли ученые Института философии и социологии ЛУ, которые провели исследование "Отношение жителей Латвии к иммиграции и иммигрантам".

Последнее десятилетие количество въезжающих существенно не менялось. Причем за ближайшие годы довольно большая часть приезжих — ремигранты, вернувшиеся бывшие соотечественники. Лишь половина — настоящие иммигранты, в том числе из третьих стран, особенно из бывших стран Советского Союза. Популярные причины — работать, учиться и объединиться с семьей.

При этом политика иммиграции и интеграции Латвии считается не самой дружелюбной в Евросоюзе. В сравнении со многими западными странами, ее климат для приезжих оценивается с 1995 года как "умеренно неблагоприятный". Опросы показывают, что каждый четвертый житель Латвии выраженно негативно относится к иммигрантам.

Только каждый десятый латвиец считает, что иммиграция поможет развитию Латвии. Каждый третий уверен, что приезжие будут тянуть страну в обратную сторону, рассказал один из авторов исследования, доктор социальных наук Мартиньш Капранс.

За последние 20 лет втрое (с 10% до 30%) выросло число жителей Латвии, которые не хотели бы, чтобы их соседом был иммигрант или гастарбайтер. Особенно часто против иммигрантов выступают жители малых городов и села, которые в жизни реже встречаются с приезжими.