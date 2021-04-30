Подземный немецкий бункер, находящийся в лесу неподалеку от Броцены, был построен в 1944 году и полностью сохранился до наших дней. Его нашли лесники в феврале этого года, и Военный музей хочет сделать его копию, которую сможет осмотреть любой желающий. А оригинальный бункер останется нетронутым – он не станет туристическим объектом.

Так сразу и не скажешь, что там, где еще недавно был березовый лес, скрывается бункер. Приблизившись, можно заметить небольшой огороженный участок, на котором растут осины и другие невысокие деревья. На участке — две ямы, одна побольше, другая поменьше. Большая яма немного засыпана, но взрослый человек, пригнувшись, легко может зайти внутрь и попасть в бункер, который, судя по всему, был построен в конце 1944 года.

"Здесь все время была вода, поэтому бункер так хорошо сохранился. Иначе все сгнило бы и разрушилось", — говорит DELFI лесовод Звардского участка Latvijas Valsts meži (LVM) Мартиньш Руткис. Бункер был найден на территории, находящейся под его ответственностью. По сути, бункер — яма, стены и потолки которого вымощены балками. За эти годы крыша бункера поросла мхом и невысокими деревьями, которые полностью замаскировали постройку.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
100 дней на обеспечение ЧМ по хоккею ИКТ-инфраструктурой
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги