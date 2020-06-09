Свое первое видео елгавчанин Павел Родцевич загрузил на тикток-канал @dednahype в середине декабря 2019 года. Через полгода у @dednahype было уже 4,5 млн подписчиков — в три раза больше, чем у звезды НБА Кристапа Порзиньгиса. И это совершенно точно не предел: социальная сеть TikTok выступает в качестве стартовой площадки для тысяч новых звезд. Многие из них превращают хобби в полноценную работу.

"Приложение очень странное, — рассказывает изданию Vox консультант по продвижению в TikTok Шон Янг. Он превратил свое хобби в полноценную работу: "Страница рекомендаций как будто предназначена для детей и имеет строгую модерацию, поэтому вам нужно подходить под возрастные ограничения, но при этом быть универсально смешными. Контент, который не требует речи или диалога, но использует звуки и музыку, как раз подойдет для этого".

TikTok стал удобной платформой для самовыражения обычных людей: там тебя никто не осудит, разделит твои интересы и чувство юмора. К тому же, здесь в разы легче набрать популярность, чем в Instagram или YouTube — любой может запросто попасть в рекомендации ("реки") и привлечь к себе внимание. Кроме того, времени на съемку и обработку контента уходит гораздо меньше. В итоге путь от абсолютного новичка до звезды и инфлюенсера (то есть лидера мнений) резко сократился и стал проще.

Сестры Элина Пакалне (19) и Лида Нижняя (27) изучают аудиовизуальное медиаискусство в RISEBA и утверждают, что никогда не планировали стать известными. Сейчас на их канал @latvian_sisters подписано 1,5 млн человек. Сестры снимают короткие видео с розыгрышами, "липсинком" (lip-sync — синхронизация движения губ со звучащей песней) и другими забавными сюжетами.

Большая часть сюжетов @dednahype — о том, как кто-то помогает нищему главному герою (или о том, как карма настигает тех, кто пытается его унизить). Буквально за несколько месяцев канал набрал более четырех миллионов подписчиков.