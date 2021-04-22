Многие старые рижские дома до сих пор стоят на чумных могильниках Средневековья. В начале 19-го века курляндец Отто фон Гун одним из первых в Российской империи стал продвигать прививки от оспы, а рижские медики были одержимы "сглаживанием кривой" холеры. Лишь в 2007 году в Талси закрылся последний балтийский лепрозорий. В Рижском Музее медицины хранится альбом о борьбе с оспой от создателей "Спутник V". За свою историю Рига пережила не одну эпидемию. Были тут свои ограничительные меры, жуткая статистика, вакцинационные планы и "зеленые сертификаты". Были и прошли. "И Covid пройдет!" — не сомневается знаток истории медицины, профессор РСУ Юрис Салакс.

Один из самых впечатляющих экспонатов Рижского Музея истории медицины — фотоальбом "Чумного форта" в Кронштадте. Предположительно, альбом был собран в 60-х годах в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи в Москве. Том самом, где в 2020 году разработали вакцину "Спутник-V".

42 фотографии из "Чумного форта"(1899–1918) — Особой лаборатории Императорского института экспериментальной медицины — рассказывают об истоках массового производства вакцин и противочумных сывороток в Российской империи. В рубрике "Блоги" (обстоятельный текст научного сотрудника Музея медицины Инги Вигдорчики на русском языке) рассказывается о том, как покровитель чумного проекта герцог Ольденбургский, родственник императора, выхлопотал заброшенный военный форт "Император Александр I" на небольшом острове в районе Кронштадта и передал под производство сывороток сотню лошадей из личных конюшен.

Галерея фотографий из Чумного форта, любезно предоставленная для публикации Рижским музеем истории медицины им. Паула Страдыня.

В Форте также содержали верблюдов, оленей, обезьян, лис, кроликов и других животных, но лошади оказались самыми подходящими: они переносили болезнь легче всех. Несмотря на довольно примитивные защитные средства — резиновые сапоги, брюки и резиновый капюшон на голове — за все годы от заражения чумой по неосторожности умерли лишь два врача, еще двое — заразились и выздоровели.

Первые эпидемии чумы на территории современной Латвии были зафиксированы еще в 13-м веке. На домах больных тогда писали букву Р (pestos — чума по-латыни). В такие помещения не рисковали заходить даже воры. Захоронения тех времен до сих пор время от времени вскрываются на стройках и при археологических раскопках. Самые известные на сегодня средневековые чумные могильники на территории страны — в Кокнесе, Мазсалаце, Пиелицени, Силавас.

В Риге чумных захоронений тоже было немало: у старой и новой церквей Св. Гертруды, на Лазаретес, где с 17-го века находился лазарет, на улице Дзирнаву, в районе улицы Ломоносова, на Дзегужкалнсе, на территории Большого кладбища. Больше всего захоронений — под Старым городом.