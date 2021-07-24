Олимпийские деревни — поселки, в которых живут атлеты во время Олимпийских игр — похожи на элитные клубы. Попасть туда могут только те, кто завоевал право участвовать в самых престижных соревнованиях на планете. В деревне идет своя, скрытая от внешних глаз жизнь. Однако со временем спортсмены нарушают обет молчания и раскрывают детали того, что происходит перед и после соревнований. Как правило, в этих рассказах очень много секса.

Как первый день в колледже

Капитан сборной США по водному поло Тони Азеведо, который участвовал в Олимпиадах в Пекине, Афинах и Сиднее, как-то сказал: спортсмены заселяются в олимпийскую деревню примерно за неделю до церемонии открытия. И то, что там происходит, очень напоминает первый день в колледже. "Ты приятно взволнован тем, куда попал. Вокруг много незнакомых людей, с которыми ты стараешься завязать контакт. К тому же каждый ищет своего — того, с кем можно тесно подружиться. И, откровенно говоря, сойтись".

Эти ощущения легко понять. Атлеты, которые попадают на Олимпийские игры, провели в жестком режиме несколько лет — но все они молодые, здоровые мужчины и женщины, которые оказались в других условиях и новом окружении, без навязчивого внимания журналистов и опеки родителей. Процессы в организме тоже играют свою роль: уровень тестостерона перед стартом находится на максимальной отметке. При этом спортсмены стараются накопить энергию. Некоторые ежедневно потребляют до 9000 калорий, а тренировочная нагрузка перед соревнованиями снижается. Энергия буквально рвется наружу, заставляя спортсменов искать способы, как сбросить напряжение. Горнолыжница Кэри Шейнберг в свое время сказала, что очень скоро олимпийская деревня превращается в страну чудес, где возможно почти все: "Ты можешь за один день добиться мечты и выиграть олимпийское золото, и в тот же вечер переспать с самым сексуальным парнем в деревне".