Пять лет назад Оскар (имя изменено) вместе с другом решил начать свое дело — и в том же году в Регистре предприятий появилось новое SIA — бюро похоронных услуг. Сейчас Оскар уже не руководит бизнесом, только подрабатывает — когда мы встретились, он в деловом черном костюме как раз возвращался с "халтуры". За одну такую подработку он получает около 50 евро — и в качестве налогов из этих денег не будет уплачено ни цента.



Пять лет назад Совет по конкуренции (СК) вместе с другими государственными учреждениями забил тревогу, заговорив о том, что сфера ритуальных услуг не регулируется — в отрасли высока доля теневой экономики, а из-за хаоса страдают потребители. Портал DELFI решил выяснить, что за эти пять лет изменилось в отрасли — если вообще изменилось.

Эта статья — часть проекта Kapu Tauta. Он о том, что происходит вокруг кладбищ — от ритуалов и традиций до моды и бизнеса. Все статьи на латышском можно прочесть здесь, несколько материалов мы переведем на русский.

Для начала — "мерс" и лопаты

Оскар работает в одном из более чем 200 латвийских предприятий, которые организовывают похороны и оказывают ритуальные услуги. Среди стран Балтии мы по этому показателю являемся лидерами: а Литве таких предприятий около 170, а в Эстонии — 89. Данные Центрального статистического управления гласят о том, что работа у этих предприятий есть — в 2019 году было зарегистрировано 27 661 смертей. Для организации похорон или кремации родственники умершего человека, как правило, используют услуги похоронного бюро.

"Мы думали, что и как вообще нужно делать, для начала требовалось достать машину. Поехали в Германию, оттуда (примерно за 2500 евро) пригнали такой длинный "мерс", который там использовала аварийная служба. Покрасили, поставили занавески, вмонтировали сзади пол. После этого оставалось только лопаты найти. Начинали неофициально, вокруг знали, что мы это делаем. Потом дело пошло, и мы легализовались", — вспоминает Оскар.