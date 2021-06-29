Пандемия коронавируса сделает богатых богаче, а бедных — беднее. Такой прогноз делается во многих исследованиях, проведенных за рубежом. В Латвии, где проблема социального неравенства традиционно стоит очень остро, о социально-экономических последствиях эпидемии на уровне правительства стараются говорить очень осторожно.

Во вторник, 29 июня, на заседании правительства будет рассмотрен доклад Министерства экономики о социально-экономическом портрете инфицированных Covid-19. Из презентации, доступной на сайте Кабмина, можно узнать, представители каких возрастных групп и профессий оказались наиболее уязвимыми перед вирусом.

По данным Минэкономики, чаще всего вирус атаковал в Латвии экономически активное население — от 30 до 60 лет. Среди профессий наиболее опасными оказались руководящие должности, работа в сферах торговли и обслуживания, должности педагогов и воспитателей дошкольных учреждений, а также работа на производстве.

Более детальной информации — об уровне доходов, национальности, среде проживания заболевших — в докладе Минэкономики нет. DELFI поинтересовался у Министерства благосостояния, имеются ли в его распоряжении подобные сведения. Ответ был отрицательным. Между тем, именно по этим данным можно было бы судить, насколько пандемия увеличила социально-экономический разрыв между жителями Латвии и как сильно социальный статус повлиял на возможность заражения вирусом.

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