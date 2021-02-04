Громкий скандал, который разгорелся в конце января в Европе вокруг механизма контроля за экспортом вакцин от Covid-19 оставил у мировых СМИ ощущение, что Еврокомиссия "бросила под танк" комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса. Сам политик в интервью Delfi заявил, что это не так.

29 января был утвержден механизм, касающийся прозрачности экспорта вакцин против Covid-19 и выдачи соответствующих разрешений. Это схема, мягко говоря, всполошила Великобританию, Ирландию и Северную Ирландию – настолько, что британский премьер Борис Джонсон обжаловал задействование статьи 16 протокола о Северной Ирландии, а первый министр Северной Ирландии Арлин назвала это "проявлением невероятной враждебности". Евросоюз применил особую статью приложения к договору о Brexit, чтобы ввести ограничения по поставке вакцин от коронавируса из входящей в ЕС Республики Ирландия в Северную Ирландию, являющуюся частью Соединенного Королевства.

На вопросы журналистов главный представитель ЕК Эрик Мамер ответил так: "Есть один кабинет, который в этом вопросе был ведущим, и это кабинет исполнительного вице-президента Валдиса Домбровскиса, потому что он ответственен за торговлю. Такая регулировка – сфера ответственности бюро господина Домбровскиса и, конечно, комиссий, которые находятся в его подчинении". Позже в разговоре с Politico Мамер уточнил свою мысль, однако до этого мировые медиа успели сделать вывод, что председательница ЕК бросила Домбровскиса под танк, чтобы избавиться от ответственности.

В разговоре с порталом DELFI Домбровскис более подробно рассказал о механизме надзора за поставками вакцин, коммуникацией ЕК с фармацевтическими компаниями и о том, как они изменили свое поведение после введения механизма. Также он объяснил, что председательница ЕК ни в чем его не обвиняла, и произошедшее – лишь ошибочная интерпретация одного высказывания.

Как на чисто личном уровне вы справляетесь с вызовами, которые бросает пандемия? Что вас беспокоит больше всего?

На чисто личном уровне – это все уже существующие ограничения. На данный момент очень много работы происходит в формате видеоконференций, физических встреч гораздо меньше. Командировок тоже гораздо меньше. Несколько раз приходилось оказываться в самоизоляции, потому что был контакт с ковид-положительными лицами. В целом, как говорят, продолжаем работать. Сейчас экономический кризис. Прошлый год был очень интенсивным, он прошел в работе над всеми этими мерами по преодолению кризиса.