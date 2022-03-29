Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга прямолинейно обсуждает трагические события в Украине и вспоминает свой опыт — в детстве ей пришлось столкнуться с ужасами войны. Поэтому она понимает боль украинских беженцев и, кажется, переживает ее как свою собственную.

Незадолго до назначенного времени онлайн-интервью я вижу на своем экране Иманта Фрейбергса, супруга экс-президента. Он настраивает компьютер, говорит "Вайра сейчас подойдет" и тихо исчезает. Мы поговорили с Вике-Фрейбергой не только об агрессоре, но и о влиятельных западных странах, которые боятся разозлить Владимира Путина. Она ответила на следующие вопросы:

Что Запад мог сделать иначе?

Бежали бы Фрейберги в случае войны или остались бы в Латвии?

Насколько безопасно она чувствует себя в Латвии?

Как может сложиться будущее?

Станут ли жители Латвии защищать страну в случае опасности?

Можно ли сказать, что Россия, как агрессор, несет ответственность за трагедии в Украине, но Запад расстелил ей красную дорожку?

С одной стороны, Запад говорит: это ужасно, отвратительно, мы это осуждаем. Да, мы должны это осудить, и спасибо всем тем, кто осуждает. Я не хочу называть их абсолютными соучастниками войны — это было бы слишком. Но мое личное ощущение, что проведение этих красных линий и панический страх перед эскалацией… В конце концов, не только у Путина есть ядерное оружие, но, чтобы он не обиделся, нужно повиноваться и бояться. Путина, судя по его выступлениям, не волнует, что говорит Запад и как это интерпретируется, потому что он живет в своем собственном мире. Он построил собственный пропагандистский мир, и следует максиме своего предшественника и вождя народа Сталина — чем масштабнее и грубее ложь, тем больше надежды, что все в нее поверят. И теперь Запад ходит на цыпочках и гадает, как бы чего не сказать. Я даже слышала в одной дискуссии идею о том, что украинцы сами виноваты в происходящих там масштабных бомбардировках, потому что, видите ли, они выступили против русских, русским не удалось так легко победить их с помощью сухопутных войск и выиграть войну за три дня, поэтому, конечно, у русских не было другого выбора, кроме как обострить ситуацию и использовать ракеты. Получается чуть ли не так, что украинцы сами виноваты — в том, что они сопротивлялись. Легли бы и позволили бы танкам по ним проехать.