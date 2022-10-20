Актриса и театральный режиссер Инга Тропа родилась в семье военного офицера — в Мурманске. После начала войны в Украине продумывала план устранения Путина и вступила в Земессардзе. В духе времени и свежие работы Инги. В мифологическом триллере "Упурга" ее героиня превращается в зверя, в спектакле про Донбасс "Плохие дороги" — борется за жизнь и убивает, а ее постановка "Ножи в курицах" — про то, как умирает старый мир, рождая новый. К слову, в той старой реальности Инга успела сняться в фильме Алексея Учителя "Цой".

В начале театрального сезона художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис с гордостью объявил: "Две актрисы нашего театра вступили в Земессардзе: Мария Линарте и Инга Тропа. Это самая уважаемая позиция!" С Линарте портал Delfi общался в самом начале войны (см. здесь).

В канун премьеры режиссерской работы Инги Тропы в Национальном театре — спектакля "Ножи в курицах", выхода в широкий прокат актерской работы в фильме "Упурга", завершения учений в Земессардзе и в самый разгар репетиций еще одной роли в спектакле НРТ "Разговоры о сексе" Инге Тропе удалось выкроить время на это интервью.

Хрупкого телосложения, с ощутимой твердостью во взгляде чистых голубых глаз, Инга Тропа внимательно вслушивается в вопросы — каждый ответ одновременно и режиссерский, и актерский, и очень человеческий. Все эти роли ей удается гармонично и продуктивно совмещать в жизни.

- В начале войны твоя коллега по театру Мария Линарте рассказала в интервью Delfi, что с другими актрисами проводила обряд — колола иголками куклу вуду-Путина. Ты в этом участвовала?

- Нет, я про это и не знала. Когда весь этот кошмар начался, у меня шли интенсивные репетиции постановки по пьесе Райниса "Jāzeps un viņa brāļi". Я сильно уставала, но все равно до утра не могла заснуть — все время крутила в телефоне новости про Украину. Примерно на пятую ночь я упаковала сумку для чрезвычайной ситуации — сложила вещи первой необходимости. И на полном серьезе прокручивала в голове варианты, как я могу пробраться к этому чудовищу, чтобы… Да, если бы у меня была возможность его убить, я бы это сделала, пусть ценой своей жизни.