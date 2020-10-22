У большинства жителей Латвии колхозы ассоциируются с пьяным трактористом, съехавшим в канаву, и церковью, приспособленной под зерновой амбар — однако были и исключения. Некоторые зажиточные колхозы, благодаря руководству талантливых председателей, становились богатыми многопрофильными предприятиями. Одним из таких был колхоз "Узвара", расположенный неподалеку от Бауски.

"Нет, ничего больше нет. Теперь здесь многого нет из того, что было раньше", — говорят порталу DELFI две женщины, когда мы спрашиваем у них, что осталось от красивого фонтана, запечатленного на фотографиях 1980-х годов. Несмотря на то, что фонтана уже нет, в Узваре до сих пор многое напоминает о временах, когда здесь кипела жизнь. Историк Бауского музея Айгарс Уртанс проводит для нас экскурсию по центру бывшего колхоза: "Это универмаг "Узвары", сюда люди приезжали закупаться даже из Бауски. Здесь был ресторан, а в этом домике держали двух живых медведей. Медведь был символом колхоза "Узвара". У школы планировалось создать искусственный водоем, его успели вырыть, построить мостики, но водой не заполнили. Там — дальше — был детский сад со своим бассейном".

Колхоз "Узвара" смело можно называть одним из самых богатых колхозов советской Латвии — и это было заслугой местных жителей. Колхоз "Адажи", находившийся недалеко от Риги, был образцово-показательным — сюда привозили заграничных гостей, в него было вложены крупные средства. А колхоз "Накотне" в Глудской волости стал первым колхозом ЛССР, визитной карточкой "богатой и счастливой" советской Латвии. "Узвара" находился на периферии, у границы с Литвой, и всего добился своими силами.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 100 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 1 евро за первые 4 недели
*После окончания пробного периода каждые четыре недели будет производиться автоматический платеж - 2,99 евро за период подписки, с помощью указанного вами способа оплаты. Подписку можно прервать в любой момент в своем профиле DELFI.

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

DELFI Plus: История
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее