У большинства жителей Латвии колхозы ассоциируются с пьяным трактористом, съехавшим в канаву, и церковью, приспособленной под зерновой амбар — однако были и исключения. Некоторые зажиточные колхозы, благодаря руководству талантливых председателей, становились богатыми многопрофильными предприятиями. Одним из таких был колхоз "Узвара", расположенный неподалеку от Бауски.

"Нет, ничего больше нет. Теперь здесь многого нет из того, что было раньше", — говорят порталу DELFI две женщины, когда мы спрашиваем у них, что осталось от красивого фонтана, запечатленного на фотографиях 1980-х годов. Несмотря на то, что фонтана уже нет, в Узваре до сих пор многое напоминает о временах, когда здесь кипела жизнь. Историк Бауского музея Айгарс Уртанс проводит для нас экскурсию по центру бывшего колхоза: "Это универмаг "Узвары", сюда люди приезжали закупаться даже из Бауски. Здесь был ресторан, а в этом домике держали двух живых медведей. Медведь был символом колхоза "Узвара". У школы планировалось создать искусственный водоем, его успели вырыть, построить мостики, но водой не заполнили. Там — дальше — был детский сад со своим бассейном".

Колхоз "Узвара" смело можно называть одним из самых богатых колхозов советской Латвии — и это было заслугой местных жителей. Колхоз "Адажи", находившийся недалеко от Риги, был образцово-показательным — сюда привозили заграничных гостей, в него было вложены крупные средства. А колхоз "Накотне" в Глудской волости стал первым колхозом ЛССР, визитной карточкой "богатой и счастливой" советской Латвии. "Узвара" находился на периферии, у границы с Литвой, и всего добился своими силами.