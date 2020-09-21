Министерство культуры распределило по государственным театрам компенсации недополученных зарплат из-за ограничений Covid-19. Два столичных театра получили по миллиону евро, помощь региональным театрам исчислялась в десятках тысяч евро. Но ни эти суммы, ни алгоритмы их начисления нигде не публиковались. Министерство культуры объяснило порталу Delfi, почему такое центрстермительное распределение денег справедливо. Региональные руководители с этим не согласны.

В конце августа на борьбу с последствиями Covid-19 в сфере культуры государство выделило 32 миллиона евро. В том числе обещали бросить спасательный круг театрам, которые весной были вынуждены не играть спектакли, а потом — возобновить работу с суровыми ограничениями числа зрителей.

"Не горю желанием заглядывать в карманы других театров, хочу лишь сравнить полученные нами деньги с необходимыми для полноценной работы суммами. 24 тысячи евро компенсаций за полгода — это около четверти театрального фонда зарплаты за месяц (брутто), — рассказал Delfi руководитель Даугавпилсского театра Олег Шапошников. — Когда мы их получили, то не имели представления, как обстоят дела у всех остальных театров. Суммы и принцип распределения помощи нигде не были опубликованы. Все ждал, что где-то появится информация о столь важной теме, но вокруг — тишина. Если не считать шума вокруг "чуть не закрывшегося" Лиепайского театра, который утверждал, что под крылом Министерства культуры ничего подобного бы не случилось…

Поскольку Лиепайский театр сравним по всем параметрам с нашим, про себя я думал: "Неужели столько шума из-за пары-тройки десятков тысяч евро, которые никак не могут найти ради выживания театра?". Теперь начинаю думать, что мы поплатились за свою самоотверженность и скромность. В выигрыше оказались те, кто не так туго затянул пояс".

Портал Delfi попросил Министерство культуры огласить суммы и формулу начисления компенсаций. А театры сообщить, что они об этом думают.

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Даугавпилсский театр Новый рижский театр Олег Шапошников Рижский русский театр им. М. Чехова
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