Замять скандал: латвийские чиновники используют пандемию как повод не отвечать на неудобные вопросы

Латвийские госслужащие используют пандемию Covid-19 как повод для того, чтобы избегать общения с журналистами. Самый яркий пример — начальник Государственного агентства лекарств (LZA) Свен Хенкузенс (на фото), который, предположительно, сыграл значительную роль в том, что Латвия недополучила доступные для закупки вакцины, пишет Delfi Plus.

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Журналисты, пытаясь раскрыть историю сорванной закупки вакцин, долго шли по следу тех, кто должен нести ответственность, однако чиновники прячутся от неудобных вопросов, как от самого вируса. "Во время пандемии спрятаться в окопах намного проще, поскольку у СМИ нет возможности поймать уклончивых чиновников лично. Многие из них используют это при каждой возможности", — пишет Delfi Plus.

С главой Госагентства лекарств Свеном Хенкузенсом пытались поговорить журналисты Гуна Глейзде (телепередача Nekā personīga) и Инга Шноре (De Facto). Ни той, ни другой договориться об интервью не удалось — Глейзде "отфутболили" к Национальной службе здоровья (NVD), а Шноре назначили время интервью, но это оказалась общая пресс-конференция нескольких госструктур. В таких условиях у журналиста нет возможности задавать углубленные вопросы и добиваться ответов.

Не удалось поговорить с Хенкузенсом и центру журналистских расследований Re:Baltica. Когда Re:Baltica попыталась восстановить ход событий, который привел к отказу от закупки дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech, стало ясно, что Хенкузенс, скорее всего, сыграл в этом процессе ключевую роль. Именно он сообщал правительству о том, что закупка вакцины будет очень сложной, и приводил аргументы против Pfizer/BioNTech — как оказалось, многие из них не соответствовали действительности.

Редактор Re:Baltica Санита Емберга направила запрос об интервью с Хенкузенсом и представителем NVD Айнарсом Лацбергсом. К запросу был приложен список вопросов, чтобы должностные лица могли подготовиться. Однако Re:Baltica настаивала на устном интервью, чтобы у журналистов была возможность задавать уточняющие вопросы. В представители ZVA сообщили, что у Хенкузенса нет времени и предложили ответить на вопросы письменно. Обычно письменный ответ занимает больше времени, чем разговор, отмечает Delfi Plus.

На прошлой неделе Хенкузенса или любого другого представителя ZVA приглашали в эфир передачи Spried ar Delfi. Ни у одного сотрудника агентства на это не нашлось времени.

Автор журнала Ir Гунита Нагле пыталась договориться с Хенкузенсом об интервью в течение нескольких лет — еще до пандемии Covid-19, в связи с политикой формирования цен на лекарства и перерегистрацией препарата Rigvir. По словам Нагле, процесс получения информации из LZA всегда был трудным: приходилось долго и мучительно переписываться с PR-специалистом. "Лично Хенкузенса никогда не видела. Интервьюировала всего один раз. Но каждый раз, когда я жаловалась в Минздрав, что не могу получить ответы от LZA, ответы готовил кто-то другой. У меня возникло ощущение, что по каким-то неизвестным причинам Хенкузенса берегут и лелеют", — заявила она.

Емберга полагает, что связанные с закупкой вакцин чиновники пытаются переждать скандал и ждут, когда интерес к этой теме утихнет. Однако в данном случае скандал слишком громкий, чтобы надеяться на то, что его забудут. Она не очень верит в то, что внутренняя проверка Минздрава принесет плоды — поскольку по итогам первой проверки Хенкузенс растворился "как какой-то Хоттабыч". Поэтому крайне важно, чтобы журналисты следили за ситуацией самостоятельно.

Директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога полагает, что удаленная коммуникация с журналистами в условиях пандемии оправданна. Однако она дает возможность уклоняться от интервью и неудобных вопросов. Пресс-конференции правительства не позволяют журналистам получить всю необходимую информацию. Письменные ответы на вопросы — еще хуже: часто их готовят специалисты по PR, причем бывает, что потом их просматривают юристы. В итоге журналисты получают обтекаемые ответы, которые не содержат конкретной информации. Кроме того, к письменным ответам нельзя задать уточняющий вопрос.

Ранее уже сообщалось, что в результате серии ошибочных решений, принятых осенью, Латвия недополучила вакцины от Covid-19 и теперь по темпам вакцинации находится на последнем месте в ЕС. Согласно стенограммам заседаний, правительство только в конце декабря поняло, что Латвия отказалась от части доступных для закупки вакцин. Более того, страна могла вообще остаться без препаратов Pfizer, поскольку директор Госагентства лекарств Свен Хенкузенс (LZA) продолжал настаивать на том, что применение Pfizer будет значительно более трудным, чем это было на самом деле. Он не рекомендовал закупать Pfizer даже в декабре.