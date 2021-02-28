Жизнь без российского ТВ, будущее Rail Baltica и скандал вокруг вакцинации: лучшее в DELFI plus за февраль

В феврале мы рассказывали о том, что многим телезрителям придется менять свои привычки после того, как из пакетов были убраны популярные российские телеканалы; о самой трагической катастрофе в истории латвийских железных дорог, произошедшей 45 лет назад; беседовали с Нилом Ушаковым и Валдисом Домбровскисом; разбирались, стоит ли делать тест на антитела и как купить безопасный респиратор. Подробнее - в нашем ежемесячном дайджесте.

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Без российского ТВ: латвийским телезрителям придется менять привычки. Что они выберут?

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За одну неделю февраля телезрители, которые предпочитают смотреть ТВ на русском языке, получили сразу несколько неприятных новостей. Сначала крупнейший оператор цифрового телевидения Tet убрал из пакетов популярные каналы ПБК, "НТВ Мир" и "Рен ТВ Балтия". Затем Сейм принял поправки по борьбе с нелегальным просмотром ТВ, а NEPLP на год запретил ретрансляцию канала "Россия РТР".

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"Перевести стрелки". Что привело к самой крупной трагедии на железной дороге в Латвии?

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Снежным и морозным утром 16 февраля 1976 года в Риге произошла самая трагическая катастрофа в истории латвийских железных дорог. Скорый поезд, который шел из Ленинграда в Ригу, столкнулся с двумя локомотивами, двигавшимися ему навстречу. Погибли 46 человек. Виновными были признаны стрелочницы и дежурная по станции, три молодые женщины. Однако причины, которые привели к крушению, оказались гораздо глубже. Delfi рассказывает историю катастрофы скорого поезда "Балтика".

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"Брюссель говорит тратить больше!" Нил Ушаков: зарплаты, растраты, российское ТВ, поддержка ЛГБТИ и санкции

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Виноват ли в чем-то бывший мэр Риги и за что его будут упрекать "в сухом остатке"? Как он защищает интересы рижан в Европарламенте? Что предпочитает велодорожкам? Смотрит ли передачи Соловьева из Брюсселя? Что думает о санкциях против России и Беларуси? И чем занимается в группе поддержки ЛГБТИ? Об этом евродепутат Нил Ушаков рассказал ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентине Артеменко и журналисту портала Delfi Кристине Худенко.

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Я не козел отпущения. Валдис Домбровскис в центре европейского скандала вокруг экспорта вакцин

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Громкий скандал, который разгорелся в конце января в Европе вокруг механизма контроля за экспортом вакцин от Covid-19 оставил у мировых СМИ ощущение, что Еврокомиссия “бросила под танк” комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса. Сам политик в интервью Delfi заявил, что это не так.

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Лед тронулся, тронется ли поезд? Что происходит с проектом Rail Baltica

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Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica наконец тронулся с места во всех трех странах Балтии. В ноябре начались работы на Центральном вокзале в Риге, первый объект в Эстонии — виадук на объездном шоссе в Таллине — уже близок к завершению, а в Литве идут работы на окружной дороге в Каунасе.

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Год утраченных возможностей: как Covid-19 изменит Ригу

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Образовавшийся в результате локдауна объем убытков и недополученных доходов для экономики Риги может достигать 300 миллионов евро, а остановка деятельности в отдельных отраслях повлияла на доходы, как минимум, каждого пятого рижанина. К таким выводам пришел DELFI, изучив структуру столичной экономики.

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Личный опыт: стоит ли сдавать тест на антитела?

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В гостях у мамы я не была с лета, все еще обдумываю каждый свой шаг, тест на Covid-19 сдавала дважды — и оба раза результат был отрицательным. Но время от времени меня все же одолевают сомнения — может быть, я болела, но не знала об этом? А вот мой коллега Янис Силдникс совершенно точно переболел Covid-19 — к счастью, в легкой форме, и через несколько месяцев после выздоровления существенных последствий не ощущает, если не брать во внимание потерю нескольких килограммов и обоняния. От друзей и знакомых он чаще всего слышит два вопроса: "Ты чувствуешь запах?" (обычно в комплекте с каким-то продуктом питания) и "Так у тебя есть антитела или нет?"

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Бракованные маски в Латвии: как купить безопасный респиратор и не ошибиться

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Латвия пока не планирует отменять требование носить маски в общественных местах — скорее всего, маски останутся с нами как минимум до апреля. Более того: теоретически, не исключен вариант, при котором придется заменить привычные тканевые и медицинские маски на маски более высокого уровня защиты. Что это может значить для потребителей? Как понять, надежна ли такая маска, и как не купить бесполезный респиратор?

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Русские не идут. Эксперты о том, что не так с ковидной коммуникацией в Латвии

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Для победы над Covid-19 латвийскому обществу нужно пройти через массовую вакцинацию и добиться коллективного иммунитета. Однако решить эту задачу труднее чем кажется. Кроме технических и организационных трудностей, а также сопротивления ковид-диссидентов государство столкнулось с неожиданной проблемой — недоверием значительной части общества.

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"Кушает, писает и какает — чего еще хотите?!" Откровенный рассказ матери больного шизофренией сына

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Если в советское время в психиатрическую больницу можно было попасть в порядке наказания или оговора, то сегодня хождением по мукам нередко оборачивается статус родственника человека с тяжелыми расстройствами психики. Об этом Delfi рассказала мама больного шизофренией сына. "Поверьте, это лишь малая часть того кошмара, который я ежедневно переживаю. Слез пролито — целый потоп!" — призналась отчаявшаяся мать. Как быть в таких ситуациях, объяснил психиатр Элмарс Тераудс.

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